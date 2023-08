V Iraku v boji proti IS padol francúzsky vojak, ďalší boli zranení

Boj trval viac ako päť hodín.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

PARÍŽ. Pri "protiteroristickej operácii" v Iraku prišiel v pondelok o život člen elitného francúzskeho komanda. V utorok to oznámila kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Seržant Nicolas Mazier "padol v boji pri plnení svojej misie", uviedol Elyzejský palác vo vyhlásení. Okrem zabitého francúzskeho výsadkára boli zranení aj ďalší vojaci z jednotky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zdroj z prostredia irackých bezpečnostných síl uviedol, že irackých a francúzskych vojakov prepadli v pondelok neskoro večer džihádisti z organizácie Islamský štát (IS) v provincii Saláh ad-Dín, ležiacej severne od irackej metropoly Bagdad.

V boji trvajúcom "viac ako päť hodín" bol zranený neznámy počet francúzskych vojakov, ako aj traja členovia irackých protiteroristických zložiek, dodal zdroj pre AFP.

Ide o tretieho príslušníka francúzskej armády zabitého v Iraku v priebehu augusta. Tamojšie jednotky sú zapojené do misií v rámci vojenskej operácie proti IS pod názvom Inherent Resolve. Do operácie je zapojených približne 600 francúzskych vojakov.