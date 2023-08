Potrebujeme Rusko a Rusko potrebuje nás. Sarkozyho pochopenie pre Putina mnohých nahnevalo

Exprezident napísal autobiografiu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

PARÍŽ, BRATISLAVA. Keď v roku 2012 Nicolas Sarkozy prehral po jednom funkčnom období voľby francúzskeho prezidenta so socialistom Francoisom Hollandom, hovoril, že sa sťahuje z politiky.

Dlho mu to nevydržalo. V roku 2014 úspešne kandidoval za predsedu stredopravých Republikánov, no už o dva roky neskôr neuspel v straníckych primárkach pred prezidentskými voľbami.

Tie sa nakoniec skončili pre stranu fiaskom, keď jej kandidát Francois Fillon nepostúpil do volebného finále a prezidentom sa stal Emmanuel Macron.

Sarkozy neskôr už riešil menej politiku a viac podozrenia z korupcie, za ktorú bol aj odsúdený na tri roky. Teraz však zaujal znovu - až tak, že na Ukrajine sa hovorí, že by možno bolo dobré vyšetriť, či sa nedopúšťa trestného činu.

V článku sa tiež dočítate: aké mal Sarkozy vzťahy s Putinom,

prečo mnohí francúzski politici vnímajú Rusko pozitívne,

prečo by mohli Sarkozyho na Ukrajine súdiť,

kto má v Európe podobné názory ako Sarkozy,

prečo sa vojna rozhodne v novembri 2024.

Ukrajina neutrálna a bez Krymu

Exprezident totiž vydal autobiografiu Le temps des combats (Časy bojov) a v rámci jej propagácie poskytol niekoľko rozhovorov, v ktorých sa venoval aj prebiehajúcej ruskej agresii proti Ukrajine.

Najväčšiu pozornosť vzbudil ten pre denník Le Figaro , v ktorom sa zastával ruského prezidenta Vladimira Putina a Ukrajinu vyzval, aby sa zmierila s tým, že Krymský polostrov ovládajú Rusi.

Ukrajina by podľa neho nemala vstúpiť do NATO ani do Európskej únie. Má si zachovať neutralitu, aby sa Rusko nemuselo obávať, že bude obkolesené „nepriateľskými susedmi“. Sarkozy pritom priznáva, že ruská invázia bola chybou, ale „potrebujeme Rusko a Rusko potrebuje nás“.

V knihe zachádza ešte ďalej. Ruského agresora aj napadnutú Ukrajinu označuje za „bojujúce strany“ a Úniu či Spojené štáty kritizuje za podporu Kyjeva.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Francúzskeho exprezidenta Sarkozyho odsúdili za korupciu Čítajte

„Hovorí sa, že vedieme vojnu proti Rusku bez toho, aby sme s ním bojovali. Je zrejmé, že sa nezúčastňujeme na pozemných operáciách, ale dodávame zbrane jednej z bojujúcich strán,“ cituje z knihy The Guardian.

Nádej, že by sa Krym vrátil pod ukrajinskú kontrolu, označil za „iluzórnu“.

Sarkozyho priateľ Putin

Sarkozy si počas svojho jediného funkčného obdobia v úrade francúzskeho prezidenta stihol vybudovať úzke vzťahy s Putinom, ktorého zažil v pozícii prezidenta aj premiéra. Označoval ho za svojho priateľa.

„Ľudia mi hovoria, že Vladimir Putin nie je ten istý človek, akého som stretával. Nepovažujem to za presvedčivé. Mal som s ním desiatky rozhovorov. Nekoná iracionálne,“ povedal Sarkozy v rozhovore pre Le Figaro. „Európske záujmy sa v tomto prípade nezhodujú s tými americkými.“

Politici sympatizujúci s Ruskom nie sú vo Francúzsku výnimkou a objavujú sa naprieč politickým spektrom.