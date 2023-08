Obyvatelia Hallstattu protestovali proti masovému turizmu, denne k nim prídu tisícky ľudí

V meste žije len niečo cez 700 obyvateľov.

BRATISLAVA. Obyvatelia hornorakúskeho mestečka Hallstatt v nedeľu protestovali proti masovému turizmu.

V malebnom mestečku, ktoré patrí k Svetovému dedičstvu UNESCO, žije len niečo cez 700 obyvateľov, počas hlavnej sezóny tam však príde aj 10-tisíc návštevníkov denne.

Nespokojní obyvatelia vyzývajú na obmedzenia denného počtu turistov aj zákaz zájazdových autobusov po 17:00.

Hoci je cestovný ruch pre Hallstatt prospešný, niektorí jeho obyvatelia poukazujú na to, že turistov je až príliš veľa, a to najmä jednodňových výletníkov, ktorí sa do mesta vozia veľkými autobusmi.

Hallstat, známy svojou malebnou panorámou s kostolom a domčekmi na brehu jazera a alpským masívom Dachstein v pozadí, je jedným z najnavštevovanejších miest v Európe. Pred pandémiou Covid-19 malo mestečko zhruba milión návštevníkov ročne.

V máji tam obyvatelia na krátko postavili drevený plot, aby tam na protest proti hluku a intenzívnej premávke zabránili turistom vo fotografovaní svetoznámej scenérie. Po kritike na sociálnych sieťach plot odstránili.

Starosta v tom čase povedal, že chcú znížiť počet prechádzajúcich autobusov o tretinu.