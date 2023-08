Britská polícia po hekerskom útoku prijíma bezpečnostné opatrenia

Hekeri prenikli do IT systémov firmy, ktorá Metropolitnej polícii údajne dodáva doklady totožnosti.

LONDÝN. Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že po "neoprávnenom prístupe k IT systému jedného z jej dodávateľov" prijíma bezpečnostné opatrenia.

Dotknutá spoločnosť mala prístup k menám, hodnostiam, fotografiám či previerkam policajtov a civilných zamestnancov, ale nie k adresám, telefónnym číslam ani finančným údajom.

Podľa denníka The Sun "kybernetickí páchatelia prenikli do IT systémov" firmy, ktorá Metropolitnej polícii údajne dodáva doklady totožnosti a zamestnanecké preukazy.

Príslušníci polície nazývanej aj Scotland Yard v súčasnosti spolupracujú so zmienenou spoločnosťou s cieľom zistiť, či došlo k narušeniu bezpečnosti v súvislosti s ich údajmi.

Podľa hovorcu nebolo možné povedať, kedy k neoprávnenému prístupu došlo, ani to, koľkých zamestnancov by sa to mohlo týkať.