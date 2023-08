Uzbecký prezident vymenoval svoju dcéru do novovytvorenej funkcie poradkyne

Mirzijojevová bola predtým vedúcou komunikácie v kancelárii svojho otca.

TAŠKENT. Uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev v piatok vymenoval svoju dcéru do novovytvorenej funkcie prezidentskej poradkyne.

"Saida Mirzijojevová je na základe prezidentského dekrétu menovaná poradkyňou prezidenta Uzbekistanu," uviedol tlačový tajomník hlavy štátu.

Podľa agentúry AFP to súvisí s reštrukturalizáciou prezidentskej administratívy necelé dva mesiace po sporných voľbách, v ktorých Mirzijojev získal 87 percent hlasov.

Saida Mirzijojevová sa narodila v roku 1984 a hovorí plynule anglicky, rusky a uzbecky, predtým bola vedúcou komunikácie v kancelárii svojho otca.

AFP to prirovnáva k situácii Gulnary Karimovej, dcéry bývalého prezidenta Islama Karimova, ktorý vládol až do svojej smrti v roku 2016. V tom čase bola považovaná za nástupkyňu svojho otca ako vládcu bývalej sovietskej republiky v Strednej Ázii. Neskôr upadla do nemilosti a v roku 2020 bola odsúdená a uväznená za korupciu.

Referendum o ústave v tomto roku pripravilo cestu pre 65-ročného Mirzijojeva, aby mohol zostať pri moci až do roku 2037.

Mimovládne organizácie síce ocenili zlepšenie úrovne ľudských práv po odchode Karimova, podľa nich však stále chýba skutočná politická opozícia.