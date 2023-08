Úrady na Maui zverejnili mená 388 ľudí, ktorí sú stále nezvestní po požiaroch

Pátracie tímy stále prehľadávajú spálené trosky oblasti.

MAUI. Predstavitelia okresu Maui na amerických Havajských ostrovoch zverejnili mená 388 ľudí, ktorí sú viac ako dva týždne po ničivých lesných požiaroch stále nezvestní.

Úrady chcú, aby sa prihlásili všetci preživší na zozname, aby sa počet nezvestných mohol znížiť. Pátracie tímy stále prehľadávajú spálené trosky historického mesta Lahaina a ďalšie oblasti.

Oficiálny počet obetí požiarov je 115, z nich verejne identifikovali 46 osôb. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Policajný náčelník na Maui John Pellettier uviedol, že k štvrtku našli v bezpečí 1 732 ľudí, ktorých považovali za nezvestných. Úradníkom sa podarilo zúžiť zoznam nezvestných porovnaním mien ľudí, ktorí sa zdržiavajú v útulkoch.

„Vieme tiež, že keď sa tieto mená objavia, môže to spôsobiť a bude to spôsobovať bolesť ľuďom, ktorých blízki sú na zozname. Nie je to ľahké, ale chceme sa uistiť, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby bolo toto vyšetrovanie čo najkompletnejšie a najdôkladnejšie,“ dodal.

Úrady upozorňujú, že počet mŕtvych po požiaroch na Maui, ktoré sú najsmrteľnejšie v histórii USA, pravdepodobne ešte stúpne.