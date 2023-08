Hromadné znásilnenie vyvolalo v Taliansku výzvy na zavedenie nútenej chemickej kastrácie

Odborníci tvrdia, že nemá takmer žiadny vplyv na schopnosť človeka ublížiť inému.

RÍM. Taliansky krajne pravicový politik Matteo Salvini navrhol po hrozivom hromadnom znásilnení, ktoré šokovalo krajinu, drastické a kontroverzné riešenie - zavedenie nútenej chemickej kastrácie pre násilníkov.

Sedem mužov vo veku od 18 do 22 rokov je obvinených z toho, že začiatkom júla v Palerme na Sicílii znásilnili 19-ročnú ženu a útok si natočili.

Prípad, ktorý sa dostal na verejnosť minulý týždeň, keď sa začal súdny proces s údajnými násilníkmi, ovládol verejnú diskusiu v Taliansku, pričom podrobnosti o útoku - vrátane chatov medzi mužmi, ktoré zdieľali miestne médiá, vyvolali hnev a znechutenie.

Zatiaľ čo niektorí v debate vyhlasujú, že „nie všetci muži“ by mali niesť vinu, iní poukazujú na smutné štatistiky Talianska v oblasti vrážd žien a násilia páchaného na ženách a upozorňujú, že je to systémový problém.

Väzenie podľa politika nestačí

Líder krajne pravicovej, populistickej strany Liga Salvini, ktorý je v súčasnosti talianskym ministrom infraštruktúry a dopravy, do verejnej diskusie prispel návrhom, že násilníkov by mali chemicky kastrovať.

„Ak znásilníte ženu alebo dieťa, máte zjavne problém. Väzenie nestačí,“ skonštatoval politik.

Šesť zo siedmich mužov, ktorí sa podieľali na znásilnení v Palerme, zatkli, zatiaľ čo jeden, ktorý bol v čase útoku mladistvý, je po priznaní na slobode. Podľa vyjadrení ich rodín a právnych zástupcov to pritom má šestica vo väzení ťažké, pretože sa im spoluväzni vyhrážajú.

Salvini by chcel svoj návrh na nútenú chemickú kastráciu pre násilníkov predložiť parlamentu. Zákrok by podľa neho mohol v prípade pedofila alebo násilníka nariadiť sudca a v prípade opakovaného trestného činu by bol automatický.

Mnohí však nápad kritizujú, ako napríklad poslankyňa Laura Boldrini z ľavicovo-stredovej strany Partito Democratico (PD), ktorá uviedla, že aj keď Salviniho návrh môže priniesť určitý „politický konsenzus“, na vyriešenie problému je potrebná „kultúrna zmena“, ktorá by sa mala začať už v talianskych školách.

Kastrácia nemá vplyv na schopnosť ublížiť

Kastráciu je možné vykonať buď fyzickým odstránením mužových semenníkov, teda chirurgicky, alebo ako navrhuje Salvini, podaním látok, ktoré znížia jeho hladinu testosterónu.

Napriek tomu, že sa už skôr zistilo, že táto prax znižuje libido a semennú tekutinu u mužov a spája sa s nižšou mierou recidívy, odborníci tvrdia, že nemá takmer žiadny vplyv na schopnosť človeka ublížiť inému - vrátane napadnutia alebo znásilnenia.

Nereaguje na úlohu, ktorú v týchto druhoch agresie zohráva dynamika moci, ani sa nesnaží riešiť spoločenské a psychologické problémy, ktoré sú ich pôvodom.

„Ľudia sa nestávajú sexuálnymi delikventmi len v dôsledku určitých hormónov alebo hormonálnej nerovnováhy,“ vyjadril sa pre Euronews kriminológ Dirk Baier z Inštitútu pre delikvenciu ZHAW na univerzite vo švajčiarskom Zürichu.

„Vývoj na sexuálneho delikventa sa deje v dlhodobejšom socializačnom procese. Osobnosť, ktorá sa v tomto procese formuje, sa potom nedá jednoducho zmeniť prostredníctvom liekov,“ pokračoval.

Príčiny sexuálnych trestných činov preto podľa neho nemožno „pripísať výlučne nadprodukcii hormónu testosterónu. Podávanie liekov páchateľom sexuálnych trestných činov sa preto ako intervenčné opatrenie preceňuje; neexistujú žiadne vedecké, experimentálne overené dôkazy, že je toto opatrenie účinné“.

Zásah sa dá zvrátiť

Chemická kastrácia je navyše účinná len počas liečby a po jej prerušení sa môže časom zvrátiť, čo znamená, že sexuálne nutkanie, ktoré viedlo páchateľa k zneužitiu inej osoby, sa môže znovu objaviť.

Baier tiež upozorňuje, že podľa neho „chemická kastrácia nefunguje, pretože resocializácia páchateľov si vyžaduje viac než len podanie lieku“.

„Takéto 'technokratické názory' nikdy nefungovali. Resocializácia páchateľov je rovnako zdĺhavý a intenzívny proces ako ich socializácia, aby sa stali zločincami.

Vyžaduje si špecializovaných odborníkov - psychológov, sociálnych pracovníkov, ako aj širokú sociálnu sieť a intenzívnu prácu s páchateľom,“ vysvetlil a poznamenal, že dôvodom, prečo niektorí politici neustále vyzývajú na zavedenie nútenej chemickej kastrácie, je to, že „sľubuje bezpečnosť“.

„Je to opatrenie, ktoré sa v určitých skupinách obyvateľstva teší veľkej podpore a prispieva k vyššiemu pocitu bezpečia. Väčšina obyvateľstva si myslí, že ak je niekto vykastrovaný, nemôže už prejavovať sexuálne správanie, a preto už nemôže byť sexuálne útočný. To však nie je pravidlom,“ pokračoval.

Má mnoho vedľajších účinkov

Proti chemickej kastrácii hovoria aj ďalšie medicínske a etické dôvody. Je známe, že má viacero vedľajších účinkov vrátane depresie, osteoporózy, kardiovaskulárnych ochorení, návalov horúčavy, neplodnosti a anémie.

Zdravie sexuálnych delikventov síce nemusí vzbudzovať veľké sympatie verejnosti, ich blaho počas pobytu pod dohľadom štátu je však otázkou spravodlivosti, ktorá je základom demokratického systému.

Viaceré členské štáty Európskej únie (EÚ) ponúkajú chemickú kastráciu na dobrovoľnom základe, keďže vo väčšine krajín nie je možné nariadiť ju pre páchateľov sexuálnych trestných činov povinne.

V Nemecku a Spojenom kráľovstve je chemická kastrácia dostupná pre nebezpečných alebo duševne chorých páchateľov sexuálnych trestných činov na dobrovoľnom základe, pričom je často spojená so znížením trestu odňatia slobody.

V niektorých krajinách Európy je trest možný

Jedinou krajinou Únie, ktorá od roku 2009 umožňuje odsúdiť páchateľov sexuálnych trestných činov na povinnú chemickú kastráciu, je Poľsko.

Moldavsko, ktoré nie je členom EÚ, v roku 2012 schválilo povinnú chemickú kastráciu pre osoby odsúdené za násilné zneužívanie detí mladších ako 15 rokov a násilníkov, no v prípade druhých menovaných sa o tom rozhoduje individuálne.

Ukrajinský parlament v roku 2019 odhlasoval prijatie zákona, ktorý umožňuje povinnú chemickú kastráciu odsúdených pedofilov starších ako 18 rokov a nie starších ako 65 rokov.

Česká republika je jedinou krajinou v Európe, ktorá umožňuje chirurgickú kastráciu na dobrovoľnom základe. Nemecko ju ponúkalo do roku 2012, keď tento postup zrušilo v reakcii na kritiku Výboru Rady Európy na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.