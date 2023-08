Prigožinova smrť neprekvapila. Myslel si šéf wagnerovcov, že je nedotknuteľný?

Putin o Prigožinovej smrti mlčí.

Písmo: A - | A + diskusia ( 3 ) Zdieľať

MOSKVA, BRATISLAVA. Šéf žoldnierskej skupiny Wagner Jevgenij Prigožin chodí s terčom na chrbte, tvrdili posledné dva mesiace mnohí odborníci na Rusko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po tom, čo sa koncom júna neúspešne pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie, mnohí očakávali, že prezident Vladimir Putin sa mu pomstí.

Väčšinu analytikov preto v stredu večer neprekvapila správa, že Prigožin bol jednou z desiatich obetí na palube súkromného lietadla, ktoré sa zrútilo neďaleko Moskvy. Ruský prezident Vladimir Putin totiž podľa nich mohol naplniť sľub, ktorý dal krátko po Prigožinovom neúspešnom prevrate.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Koniec Putinovho kuchára. Prigožina zrejme po vzbure odstránili, jeho lietadlo havarovalo Čítajte

Aj keď vo svojom prejave vtedy Putin svojho niekdajšieho blízkeho spolupracovníka priamo nemenoval, povedal, že “zradcovia budú potrestaní”.

“Vzbura bola pre Kremeľ veľkým ponížením. Prezident Putin nie je typom muža, ktorý by zabúdal a odpúšťal,” komentoval to Will Vernon, novinár stanice BBC píšuci o Rusku.

V článku sa dočítate aj: aký odkaz Putin podľa analytikov vyslal,

či si Prigožin myslel, že je nedotknuteľný,

ako reagovala Ukrajina.

Putinov odkaz

Ruské úrady zrútenie lietadla už vyšetrujú. Pracujú s rôznymi verziami vrátane chyby pilota či technického zlyhania.

Jednou z teórií, o ktorých sa špekuluje na sociálnych sieťach, je, že na palube došlo k výbuchu, čo môže značiť bombový útok.