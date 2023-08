Taliban zabránil študentkám vycestovať do Dubaja za vzdelaním, všetko už bolo zorganizované

Úrady sa bezprostredne nevyjadrili.

DUBAJ. Predstavitelia Talibanu zabránili približne sto afganským študentkám vycestovať za vysokoškolským vzdelaním do Spojených arabských emirátov (SAE).

V noci na štvrtok to uviedla skupina al-Habtúr, ktorá mala štúdium dievčat finančne sponzorovať.

Konzorcium al-Habtúr na platforme X, v minulosti známej ako Twitter, uviedlo, že malo v pláne študentkám poskytnúť univerzitné štipendiá a zafinancovalo aj cestu lietadlom, ktoré ich malo v stredu ráno dopraviť do SAE.

"Talibanská vláda nedovolila dievčatám, ktoré mali vycestovať do SAE za vzdelaním, aby nastúpili do lietadla. My sme pritom už všetko zorganizovali, ubytovanie, štúdium či dopravu," napísala skupina.

Talibanské úrady a afganské ministerstvo zahraničných vecí sa k celej záležitosti bezprostredne nevyjadrili, upozornil Reuters.

Po tom, čo sa Taliban v auguste 2021 zmocnil kontroly nad Afganistanom, zaviedol v krajine prísnu interpretáciu islamu, ktorá výrazne diskriminuje ženy a dievčatá a Organizácia Spojených národov ju označila za "rodový apartheid".

Taliban od nástupu k moci zakázal ženám a dievčatám vzdelávanie na stredných a vysokých školách, zamedzil im prístup do parkov či telocviční a nariadil im, aby si na verejnosti zahaľovali celé telo.

Taliban tiež nariadil, že ženy cestujúce na dlhšie vzdialenosti musí na ceste sprevádzať mužský sprievod – manžel, otec alebo brat.