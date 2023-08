Trumpovi jeho voliči dôverujú viac ako vlastným priateľom a rodine

Klesá aj dôvera v náboženské inštitúcie.

Text vyšiel pôvodne v denníku Washington Post.

Veľkým zistením nového prieskumu CBS News - YouGov je, že Donald Trump zvýšil svoj národný náskok v republikánskych prezidentských primárkach na 46 bodov. To je jeden z jeho doteraz najväčších náskokov.

Mnohých však zaujalo aj ďalšie zistenie: Trumpovi dôverujú jeho voliči viac ako vlastným priateľom a rodine, konzervatívnym médiám alebo dokonca náboženským vodcom.

Percentuálne podiely tých, ktorí tvrdia, že dôverujú každému z nasledujúcich, že hovorí pravdu, sa v prieskume rozdeľujú takto:

Donald Trump - 71 percent,

Priatelia a rodina - 63 percent,

Konzervatívci z médií - 56 percent,

Náboženskí vodcovia - 42 percent.

Na jednej strane je toto zistenie ohromujúce, keďže Trumpovo prezidentovanie zahŕňalo viac ako 30-tisíc nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení. Jeho voliči mu veria ešte viac ako veria ľuďom, ktorých poznajú a majú radi - čo môže byť príznačnejšie pre informačnú bublinu, ktorá okolo neho existuje?

V iných ohľadoch však toto zistenie, ktoré prekrýva nízku úroveň dôvery, ktorú Trump celkovo vzbudzuje, nie je až také prekvapujúce.

Skresľovaná skutočnosť

V prvom rade si treba uvedomiť, že ide o ľudí, ktorí volia Trumpa. Je to teda samovýberová skupina (v štatistike spôsobuje samovýber, v ktorom sa jednotlivci sami vyberú do určitej skupiny, skreslenú vzorku s nepravdepodobným vzorkovaním - pozn. red.).

Samozrejme, veľa Trumpových voličov hovorí, že mu dôverujú. Keď však vezmeme do úvahy všetkých voličov republikánskej strany v primárkach, toto číslo výrazne klesne na 53 percent. To je menej ako percentuálny podiel tých, ktorí dôverujú svojim priateľom a rodine, a ukazuje to, že silná väčšina voličov strany, ktorí nie sú podporovateľmi Trumpa, mu nedôveruje.

Už sme to videli aj v minulosti. Prieskumy verejnej mienky opakovane ukázali, že Američania celkovo, a platí to aj pre republikánov, majú veľmi nízku mieru dôvery v človeka, ktorý aspoň 30-tisíc ráz skresľoval skutočnosť.

V nedávnom prieskume televízie Fox News Američania v pomere viac ako dva k jednej, 67 percent k 31 percentám, uviedli, že slovné spojenie „čestný a dôveryhodný“ Trumpa nevystihuje.

Úroveň dôvery v Trumpa je pomerne nízka aj medzi jeho voličskou základňou. Celých 33 percent tých, ktorí Trumpa volili v roku 2020, a 37 percent republikánov celkovo uviedlo, že nie je čestný a dôveryhodný. Podobné čísla priniesol približne v rovnakom čase aj prieskum Washington Post - ABC News.

Nič prekvapujúce

Ani v rámci Trumpovej základne voličov GOP v primárkach by sme však nemali byť veľmi prekvapení. Jedným z dôvodov je, že priaznivci často vkladajú takúto úroveň dôvery do svojho zvoleného kandidáta.

Prieskum agentúry Ipsos z minulého roka ukázal, že prezidentovi Bidenovi dôveruje 80 percent demokratov, čo je druhá najväčšia hodnota po lekárovi Anthonym S. Faucim (84 percent). Najviac Američanov dôveruje svojmu osobnému lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, 90 percent.

Biden má tiež svoje problémy s pravdovravnosťou, hoci ani zďaleka nie v takom rozsahu ako Trump.

Ďalším dôvodom, prečo by sme nemali byť prekvapení, je, že hoci sa prieskum čiastočne týka dôvery v Trumpa osobne, odráža aj to, s čím ho porovnávajú.

Pravidelné prieskumy agentúry Gallup ukázali, že dôvera Američanov v cirkev a v náboženské organizácie klesla približne na polovicu hodnoty zo začiatku 21. storočia. Len 49 percent republikánov teraz tvrdí, že má aspoň „dosť veľkú“ dôveru v cirkev - podobne ako 42 percent voličov strany v primárkach, ktorí v novom prieskume tvrdia, že dôverujú náboženským vodcom.

Prieskum agentúry Ipsos zo začiatku tohto roka ukázal, že len 45 percent Američanov má „veľkú“ dôveru vo svojich priateľov. V prípade rodinných príslušníkov to bolo viac - 61 percent. Takže myšlienka, že mnohí Trumpovi podporovatelia by nedôverovali ani svojim blízkym, nie je úplne prekvapujúca.

Zdravá miera skepsy

Nakoniec je tu otázka, čo si republikáni myslia o konzervatívnych médiách. Asi nie je prekvapujúce, že nedôverujú mainstreamovým médiám, ale prieskumy ukázali, že majú aj zdravú mieru skepsy voči konzervatívnym médiám.

Údaje spoločnosti YouGov z jari tohto roka dokonca ukázali, že niektorým konzervatívne orientovaným médiám vrátane New York Post a National Review dôveruje viac demokratov ako republikánov. Dôvera republikánov v médiá, ktoré sú naklonené Trumpovi, ako Fox News, Newsmax a One America News, bola tiež nižšia ako dôvera demokratov v celý rad mainstreamových médií.

Trump teda v podstate vzbudzuje väčšiu dôveru medzi svojimi najoddanejšími stúpencami ako skupiny, ktoré sa tešia len priemernej dôvere konzervatívnej základne.

A úroveň dôvery Trumpových oddaných priaznivcov? V skutočnosti nie je až taká veľká. Tých 71 percent je výrazne menej ako 91 percent „silných“ Trumpových priaznivcov (trochu inej, ale podobnej skupiny), ktorí v roku 2018 uviedli, že Trumpovi dôverujú, pokiaľ ide o presné informácie.