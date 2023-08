Thajský expremiér Thaksin Šinavatra sa vrátil do vlasti po 15 rokoch v exile

Thaksinovu vládu zvrhla vojenská junta ešte v roku 2006.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BANGKOK. Bývalý thajský premiér Thaksin Šinavatra sa v utorok po 15 rokoch strávených v dobrovoľnom exile v Dubaji vrátil späť do vlasti.

Sedemdesiatštyriročný thajský expremiér a miliardár sa pri návrate poklonil portrétu kráľa Mahá Vatčirálongkóna, aby mu vzdal úctu. Pozdravil tiež stovky svojich stúpencov, ktorí sa zhromaždili na letisku v metropole Bangkok, kam priletel súkromným lietadlom.

Thajský súd ho hneď odsúdil na osem rokov väzenia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Thaksinovu vládu zvrhla vojenská junta ešte v roku 2006. Následne sa o dva roky neskôr uchýlil do exilu v Dubaji, aby sa vyhol väzeniu, nikdy však neprestal komentovať a zasahovať do záležitostí kráľovstva a zostal politicky aktívny. Opakovane sa pritom zaviazal vrátiť sa do vlasti, píše AFP.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slnko, more a žiadne sankcie alebo kde Rusi trávia toto leto Čítajte

Thaksin bol v neprítomnosti odsúdený v niekoľkých trestných prípadoch, súvisiacich okrem iného s korupciou, ktoré on sám označil za politicky motivované.

V prípade, že nedostane kráľovskú milosť, mu môže hroziť dlhoročné väzenie, pripomína agentúra AP. V Thajsku však môžu trestanci vo veku nad 70 rokov požiadať o podmienečné prepustenie alebo udelenie kráľovskej milosti.

Historický návrat kontroverzného expremiéra sa koná v ten istý deň, keď jeho politickí spojenci zo strany Za Thajsko (Pheu Thai - PT) začnú zostavovať novú vládu.

Samotný Thaksin poprel, že jeho rozhodnutie vrátiť sa je spojené s očakávaným hlasovaním v parlamente o kandidátovi strany PT na post premiéra. Napriek tomu sa však mnohí domnievajú, že jeho návrat súvisí práve s úsilím o prevzatie moci v krajine touto stranou, ktorá skončila v májových parlamentných voľbách na druhom mieste, píše AP.