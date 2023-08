Nehoda autobusu v centrálnej časti Turecka si vyžiadala 12 obetí

Príčina nehody je predmetom vyšetrovania.

ANKARA. Dvanásť ľudí zahynulo a ďalších 19 utrpelo zranenia pri pondelkovej nehode autobusu v centrálnej časti Turecka. Uviedli to miestni predstavitelia.

Autobus smeroval z mesta Sivas do Istanbulu. Neďaleko mesta Yozgat nad ním šofér stratil kontrolu, uviedol guvernér tureckej provincie Yozgat Mehmet Ali Özkan. Autobus podľa jeho slov prešiel do protismeru a zrútil sa do priekopy.

Özkan povedal, že 11 cestujúcich zomrelo na mieste, ďalší zraneniam podľahol v nemocnici. Dodal, že zranené osoby boli z miesta nehody prevezené do neďalekých nemocníc, stav jedného cestujúceho je vážny.

Príčina nehody je predmetom vyšetrovania, uviedol guvernér. Podľa jeho slov sa zdá, že ju zapríčinila "nedbanlivosť" šoféra.