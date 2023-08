Izraelská armáda zostrelila dron vypustený z pásma Gazy

Raketové systémy Železnej kupoly ho zneškodnili ešte nad územím Palestíny.

TEL AVIV. Izraelský mobilný systém protivzdušnej obrany Železná kupola zostrelil v nedeľu ráno bezpilotné lietadlo letiace z pásma Gazy smerom do vzdušného priestoru Izraela.

Denník The Times of Israel (TOI) na základe vyhlásenia izraelskej armády spresnil, že dron smeroval z južnej časti pásma Gazy do izraelského vzdušného priestoru, do ktorého však nevstúpil. Raketové systémy Železnej kupoly ho zneškodnili ešte vtedy, keď sa nachádzal nad palestínskym územím.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Palestínske médiá informovali o veľkom výbuchu nad mestom Rafah na juhu pásma Gazy.

Izraelská armáda vo svojom vyhlásení ubezpečila, že dron bol od svojho vypustenia nad pobrežným pásmom Gazy pod neustále monitorovaný a "nepredstavoval hrozbu pre civilistov".

Armáda dodala, že v súlade so stanovenými postupmi v izraelských mestách v blízkosti hraníc neboli aktivované sirény.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Izraelská armáda v Predjordánsku postrelila zamaskovaného židovského osadníka Čítajte

Nateraz nie je jasné, či vyslaný dron patril militantnému hnutiu Hamas, vládnucemu v Gaze, alebo inej teroristickej skupine.

TOI dodal, že Izrael zvyčajne nezasahuje, keď Hamas vykonáva testovacie lety dronov. Stáva sa to len v prípadoch, keď dron lieta mimo pásma Gazy.

Železná kupola bola prvýkrát použitá na zachytenie dronu vyslaného Hamasom v máji 2021 počas 11 dní trvajúceho ozbrojeného konfliktu s palestínskymi radikálmi.

Operácia, ktorú vtedy izraelská armáda podnikala, dostala názov Strážca hradieb a Železná kupola počas nej omylom zostrelila aj jeden izraelský dron.