Prielom ruskej obrany je stále v hre, oponujú analytici hodnoteniu USA

Inštitút pre štúdium vojny si všíma systematické operáciu ukrajinskej armády.

Ukrajinskí vojaci prenášajú muníciu do vrtuľníka v blízkosti južného frontu. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) spochybnil tvrdenia niektorých amerických predstaviteľov, ktorí neveria, že sa ukrajinským silám v rámci protiofenzívy podarí prerušiť pozemný koridor Rusov z Donbasu na Krym.

ISW tvrdí, že je „nejasné“, prečo analytici amerických spravodajských služieb spravili takéto hodnotenie.

Prebieha degradácia ruskej obrany

ISW uviedol, že je „predčasné“ robiť predpovede o úspechu ukrajinskej protiofenzívy a dodal, že pravdepodobne bude mať naďalej „fázy s rôznym tempom“.

„Ukrajinské protiofenzívne operácie výrazne degradujú obranu ruských síl a celková degradácia ruskej obrannej línie vytvára príležitosti na to, aby bol akýkoľvek ukrajinský prielom potenciálne operačne významný,“ uvádza ISW vo svojej najnovšej aktualizácii.

Ide o dopravné uzly

Ukrajinský postup do vzdialenosti niekoľkých kilometrov od Melitopoľa by znamenal, že kritické cestné a železničné spojenia by boli v dosahu ukrajinských delostreleckých systémov.

ISW však tvrdí, že nie je jasné, prečo analytici amerických tajných služieb údajne dospeli k záveru, že obsadenie Melitopoľa je jediný spôsob, ako môže Ukrajina prerušiť ruský pozemný koridor.

Analytici z ISW podotýkajú, že Ukrajina má „mnoho možností na prerušenie kritických ruských pozemných komunikačných línií pozdĺž severného pobrežia Azovského mora, pričom obsadenie Melitopoľa je len jednou z nich“.

Ruské sily okupujú spomenuté mesto s obrovským strategickým významom od začiatku vojny. Melitopoľ je jedno z mála ukrajinských miest, kde sa Rusom podarilo dosadiť vlastné vedenie.