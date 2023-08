Afganský exprezident Karzaj vyzval Taliban, aby umožnili dievčatám študovať

Afganci by mali vzdelávať všetky svoje deti.

ISLAMABAD. Bývalý afganský prezident Hámid Karzaj vo svojom posolstve k Dňu nezávislosti svojej krajiny vyzval vládnuce hnutie Taliban, aby umožnilo dievčatám chodiť do škôl a vzdelávať sa na vysokých školách.

Karzaj podľa agentúry DPA uviedol, že Afganci by mali vzdelávať všetky svoje deti, chlapcov aj dievčatá.

Vodcovia fundamentalistického hnutia Taliban si 104. výročie nezávislosti Afganistanu od Británie pripomenuli v oficiálnom vyhlásení, v ktorom deklarovali, že sú oddaní svojim náboženským a kultúrnym hodnotám a nedovolia nikomu, aby zasahoval do ich vládnutia.

Po svojom návrate k moci sa Taliban vrátil aj k svojim praktikám z konca 90. rokov, ktoré výrazne obmedzujú práva žien a dievčat.

Ako je známe, Taliban zakázal vzdelávanie dievčat a žien po skončení základnej školy a nariadil i všetkým afganským aj zahraničným mimovládnym organizáciám pôsobiacim v krajine, aby zakázali svojim ženským zamestnankyniam chodiť do práce.

Prísne sa tiež dbá, aby sa ženy a dievčatá obliekali v súlade so striktnými pravidlami.

Vláda Talibanu, ktorú zatiaľ neuznala žiadna krajina sveta, je za to terčom kritiky nielen zo strany medzinárodného spoločenstva a mimovládnych organizácií, ale aj časti samotných Afgancov, ktorí si myslia, že talibovia by mali do vlády prizvať zástupcov všetkých vrstiev spoločnosti, napísala agentúra DPA.