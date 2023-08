Ukrajine sa nepodarí splniť kľúčový cieľ ofenzívy, tvrdia americké spravodajské služby

Rusko prekonalo očakávania pri obrane okupovaného územia.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post

Americká spravodajská komunita odhaduje, že ukrajinská protiofenzíva nedosiahne kľúčové juhovýchodné mesto Melitopoľ, uviedli pre denník Washington Post ľudia oboznámení s utajovanou prognózou.

V prípade, že by sa toto zistenie ukázalo ako správne, znamenalo by to, že Kyjev nesplní svoj hlavný cieľ, ktorým je prerušenie pozemného mosta Ruska na Krym v rámci tohtoročného ťaženia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nepriaznivé hodnotenie vychádza z brutálnej zručnosti Ruska pri obrane okupovaného územia prostredníctvom mín a zákopov a pravdepodobne vyvolá v Kyjeve a hlavných mestách Západu sériu obviňovaní, prečo protiofenzíva, do ktorej sa investovali desiatky miliárd dolárov západných zbraní a vojenského vybavenia, nesplnila svoje ciele.

Ukrajinské sily, ktoré sa tlačia k Melitopoľu z mesta Robotyne, vzdialeného viac ako 80 kilometrov, zostanú niekoľko kilometrov pred mestom, uviedli americkí predstavitelia.

Americkí, západní a ukrajinskí vládni predstavitelia, ktorí poskytli rozhovor pre túto správu, hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, aby mohli diskutovať o citlivých vojenských operáciách. Úrad riaditeľa národnej spravodajskej služby sa odmietol vyjadriť.

V článku sa dočítate: prečo je Melitopoľ pre ukrajinské sily dôležitý,

ako americké spravodajské zložky pôvodne radili Ukrajine postupovať,

o biednom stave ruských vojakov,

o zrejme zbytočnom nadmernom ťažení na východe namiesto na juhu,

v akom počasí sú Rusi schopní bojovať.

Tri hlavné obranné línie

Melitopoľ je pre ukrajinskú protiofenzívu rozhodujúci, pretože sa považuje za vstupnú bránu na Krym. Mesto sa nachádza na križovatke dvoch dôležitých diaľnic a železničnej trate, ktoré umožňujú Rusku presúvať vojenský personál a vybavenie z polostrova na ďalšie okupované územia na juhu Ukrajiny.

Ukrajina začala protiofenzívu začiatkom júna v nádeji, že zopakuje svoj ohromujúci úspech z minuloročného jesenného ťaženia cez Charkovskú oblasť.

V prvom týždni bojov však Ukrajina utrpela veľké straty proti dobre pripravenej ruskej obrane napriek tomu, že mala k dispozícii celý rad novozískanej západnej techniky vrátane amerických bojových vozidiel Bradley, nemeckých tankov Leopard 2 a špecializovaných odmínovacích vozidiel.

Podľa amerických a západných predstaviteľov spoločné vojnové hry, ktoré uskutočnili americké, britské a ukrajinské ozbrojené sily, predpokladali takéto straty, ale predpokladali aj to, že Kyjev prijme straty ako cenu za prerazenie hlavnej obrannej línie Ruska.

Ukrajina sa však rozhodla obmedziť straty na bojisku a prejsť na taktiku spoliehania sa na menšie jednotky, ktoré budú postupovať cez rôzne oblasti frontu. Aj preto Ukrajina v lete dosahovala postupné zisky v rôznych oblastiach.

Kyjev nedávno vyčlenil na front viac záloh vrátane jednotiek Stryker a Challenger, ale zatiaľ sa mu nepodarilo prelomiť hlavnú obrannú líniu Ruska.

Cesta k Melitopoľu je mimoriadne náročná a aj opätovné získanie bližších miest, ako je Tokmak, bude ťažké, povedal Rob Lee, vojenský analytik z Foreign Policy Research Institute.

„Rusko tam má tri hlavné obranné línie a potom opevnené mestá,“ povedal. „Nie je to len otázka toho, či Ukrajina dokáže prelomiť jednu alebo dve z nich, ale či dokáže prelomiť všetky tri a či bude mať po vyčerpaní k dispozícii dostatok síl na dosiahnutie niečoho významnejšieho, ako napríklad obsadenie Tokmaka alebo niečoho ďalšieho.“

Bezútešné vyhliadky, o ktorých boli informovaní niektorí republikáni a demokrati v Kapitole, už vyvolali obviňovanie v rámci rokovaní za zatvorenými dverami.

Niektorí republikáni sa teraz ohradzujú voči žiadosti prezidenta Bidena o dodatočnú pomoc Ukrajine vo výške 20,6 miliardy dolárov vzhľadom na skromné výsledky ofenzívy. Iní republikáni a v menšej miere aj demokrati vyčítajú administratíve, že neposlala na Ukrajinu výkonnejšie zbrane skôr.

Dlhá, krvavá a pomalá

Americkí predstavitelia odmietajú kritiku, že by stíhačky F-16 alebo raketové systémy dlhšieho doletu, ako napríklad ATACMS, viedli k inému výsledku. „Problémom zostáva prerazenie hlavnej obrannej línie Ruska a neexistuje žiadny dôkaz, že by tieto systémy boli všeliekom,“ povedal vysokopostavený predstaviteľ administratívy.

Generál Mark A. Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov, v rozhovore tento týždeň uviedol, že Spojené štáty si jasne uvedomujú náročnosť úlohy, ktorá stojí pred Ukrajinou.

„Už pred niekoľkými mesiacmi som povedal, že táto ofenzíva bude dlhá, krvavá a pomalá,“ povedal pre The Post. „A presne taká aj je: Dlhá, krvavá a pomalá a je to veľmi, veľmi ťažký boj.“

Hoci Kyjev nedosiahol svoje ciele, konštatoval, že sa mu podarilo degradovať ruské sily. „Rusi sú v dosť ťažkom stave,“ povedal. „Utrpeli obrovské množstvo strát. Ich morálka nie je veľká.“

Liza Seridenko, 12, sa tento mesiac prechádzala pred zničeným stavebným blokom vo východnom meste Pokrovsk na Ukrajine, kde jej matka pracovala ako kozmetička. (zdroj: Heidi Levine — The Washington Post)

Americkí predstavitelia uviedli, že Pentagón viackrát odporučil Ukrajine, aby sústredila veľkú masu síl na jeden bod prielomu. Hoci sa Ukrajina rozhodla pre inú stratégiu, predstavitelia uviedli, že to bolo rozhodnutie Kyjeva vzhľadom na obete, ktoré ukrajinské jednotky prinášali na bojisku.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok priznal pomalé tempo ukrajinskej protiofenzívy, ale povedal, že Kyjev neprestane bojovať, kým nezíska späť celú svoju krajinu. „Je nám jedno, ako dlho to bude trvať,“ povedal pre tlačovú agentúru Agence France-Presse.

Kritikov ofenzívy vyzval, aby „sa pridali k zahraničnej légii“, ak chcú rýchlejšie výsledky. „Je ľahké povedať, že chcete, aby všetko bolo rýchlejšie, keď tam nie ste,“ povedal.

Ukrajinskí predstavitelia v súkromí uviedli, že načasovanie závisí od toho, ako rýchlo sa silám podarí preniknúť cez mínové polia - čo je náročný proces, ktorý zaťažil armádne zdroje na odstraňovanie mín v širokom území.

Porušenie historických noriem

Analytici tvrdia, že výzvy, ktorým Ukrajina čelí, sú mnohostranné, ale takmer všetci sa zhodujú na tom, že Rusko prekonalo očakávania, pokiaľ ide o jeho zdatnosť pri obrane okupovaného územia.

„Rozhodujúcim faktorom toho, ako táto ofenzíva doteraz prebiehala, je kvalita ruskej obrany,“ povedal Lee a poukázal na to, že Rusko využíva zákopy, míny a letectvo. „Mali veľa času a pripravili ich veľmi dobre ... a veľmi sťažili Ukrajine postup.“

Otázky sa týkali aj toho, ako Ukrajina nasadila svoje sily a v ktorých oblastiach.

Ukrajinci celé mesiace vynakladali na Bachmut obrovské prostriedky vrátane vojakov, munície a času, ale stratili kontrolu nad mestom a dosiahli len skromné úspechy pri dobývaní územia v jeho okolí. A hoci sú boje v tesnej blízkosti zákopov v Bachmute iným problémom ako míny na juhu, sústredenie sa na Bachmut vyvolalo medzi predstaviteľmi Bidenovej vlády obavy, že nadmerné angažovanie sa na východe mohlo oslabiť silu protiofenzívy na juhu.

Nové hodnotenie spravodajských služieb sa zhoduje s tajnou prognózou USA z februára, v ktorej sa uvádza, že nedostatky vo vybavení a sile môžu znamenať, že protiofenzíva „výrazne zaostane“ za cieľom Ukrajiny prerušiť pozemný most na Krym do augusta.

V hodnotení, podrobne opísanom v utajovanom dokumente, ktorý unikol do aplikácie Discord na sociálnych sieťach, sa ako ciele „na zamedzenie ruského pozemného prístupu na Krym“ uvádza Melitopoľ alebo Mariupol.

Americkí predstavitelia uviedli, že Washington je stále otvorený tomu, že Kyjev môže skeptikov prekvapiť. Jeden z predstaviteľov obrany uviedol, že je možné, že Ukrajina poruší historické normy a bude pokračovať v protiofenzíve cez zimu, keď je všetko vrátane udržania tepla a zásobovania vojakov potravinami a muníciou oveľa ťažšie.

To by však záviselo od viacerých dôležitých faktorov ako napríklad od množstva odpočinku, ktorý vojaci potrebujú po náročnom období bojov. Záviselo by to aj od toho, koľko špecializovaného vybavenia a oblečenia do chladného počasia majú k dispozícii, povedal predstaviteľ obrany. Moskva sa však môže prekonať aj počas zimných vojenských operácií.

„Je známe, že Rusi sú schopní bojovať v chladnom počasí,“ povedal úradník.

Na tejto správe sa podieľali aj Leigh Ann Caldwell a Ellen Nakashima z denníka Washington Post.