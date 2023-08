Šéf úradu pre núdzové situácie na ostrove Maui rezignoval po kritike

Andaya ako dôvod odstúpenia uviedol zdravotné dôvody.

HONOLULU. Vedúci úradu pre núdzové situácie na havajskom ostrove Maui vo štvrtok oznámil svoju rezignáciu.

Čelil kritike, že na ostrove nespustili varovné sirény pred ničivými požiarmi, ktoré si vyžiadali najmenej 111 obetí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rezignáciu šéfa miestneho úradu pre núdzové situácie Hermana Andayu prijal starosta ostrova Maui Richard Bissen s okamžitou platnosťou. Andaya ako dôvod odstúpenia uviedol zdravotné dôvody.

Andaya v stredu na tlačovej konferencii povedal, že neľutuje svoje rozhodnutie nespustiť na ostrove varovné sirény pred lesným požiarom, ktorý zdevastoval mesto Lahaina na západnom pobreží ostrova a ohrozoval tamojších obyvateľov.

Svoj postup odôvodnil obavami, že by ľudia behali do hôr alebo vnútrozemia. Podľa jeho slov by v takomto prípade utekali do ohňa.

Toto rozhodnutie spolu s ďalším krokmi prijatými v súvislosti s nešťastím rozhnevali preživších, ktorí tvrdia, že mohlo byť zachránených viac životov.

Starosta Maui povedal, že vzhľadom na závažnosť krízy, ktorej ostrov čelí, sa bude snažiť kľúčovú pozíciu šéfa úradu pre núdzové situácie čo najskôr obsadiť.

Americký štát Havaj disponuje podľa tvrdení tamojších úradov najrozsiahlejším systémom vonkajších výstražných sirén na svete. Ten vytvorili po ničivej vlne cunami, ktorá si na ostrove Havaj vyžiadala viac ako 150 obetí, píše AP.