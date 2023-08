Väčšina poľských opozičných strán spojila sily pri voľbách do Senátu

Parlamentné voľby sa v Poľsku uskutočnia 15. októbra.

VARŠAVA. Väčšina poľských opozičných politických strán sa dohodla, že do októbrových volieb do hornej komory parlamentu, Senátu, pôjdu spoločne. Na spoločnej kandidátnej listine pre voľby do Sejmu (dolná komora) sa však opozícia nedohodla.

"Urobíme všetko pre to, aby sme zvíťazili," povedal Wlodzimierz Czarzasty, ktorý je spolupredsedom koalície Ľavica, zloženej z dvojice strán. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz zo stredopravej koalície Tretia cesta vysvetlil, že dohodnuté opozičné strany predstavia v každom volebnom obvode iba jedného kandidáta, ktorému vyslovia podporu.

Na dohode sa podieľa aj opozičná strana Občianska platforma vedená Donaldom Tuskom, ktorý je poľský expremiér a bývalý predseda Európskej rady. Krajne pravicová opozičná strana Konfederácia sa rozhodla, že predstaví vlastných kandidátov.

Opozičná koalícia strán dúfa, že si vo voľbách do Senátu zabezpečí približne 65 zo 100 kresiel. V súčasnosti tam má opozícia tesnú väčšinu. Pravicová vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá je pri moci od roku 2015, má väčšinu v dolnej komore parlamentu.

PiS by podľa najnovších prieskumov verejnej mienky vo voľbách získala 33 percent hlasov. Občiansku platformu by podporilo 29 percent hlasujúcich a Konfederácia má 12 percentnú podporu.

Za Tretiu cestu by hlasovalo 9,5 percenta voličov a Ľavica by získala takmer deväť percent hlasov, vyplýva z prieskumov.