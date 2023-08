Rodgers žiada švajčiarsku stranu, aby stiahla pieseň podobnú hitu We Are Family

Skladbu We Are Family napísal Roddgers ako dokonalú pieseň o začlenení a rozmanitosti na všetkých úrovniach.

Nile Rodgers, Stevie Wonder a Pharrell Williams. (Zdroj: Matt Sayles/Invision/AP)

BERN. Americký skladateľ a hudobník Nile Rodgers požiadal pravicovo-populistickú Švajčiarsku ľudovú stranu (SVP), aby vo svojej predvolebnej kampani prestala používať "zvukovo podobnú" verziu hitu We Are Family od americkej vokálnej skupiny Sister Sledge, ktorej je spoluautorom.

Euroskeptická a protiimigračná SVP zverejnila v rámci kampane pred októbrovými parlamentnými voľbami pieseň s názvom "Das isch d'SVP" (To je SVP), ktorej refrén výrazne pripomína zmienený disco hit z roku 1979.

Rodgers, ktorý bol ako tínedžer členom radikálnej ľavicovej Strany čiernych panterov (BPP), sa dlhodobo venuje politickým aktivitám na podporu progresívnych myšlienok.

"Skladbu 'We Are Family' som napísal ako dokonalú pieseň o začlenení a rozmanitosti na všetkých úrovniach - bez ohľadu na rasu, etnický pôvod, vek, pohlavie, vierovyznanie alebo sexuálnu orientáciu," uviedol Rodgers.

"Odsudzujem jej použitie zo strany SVP alebo kohokoľvek iného, kto koná v rozpore s hodnotami tejto piesne a všetkých slušných ľudí. Cieľom tejto piesne je totiž prinášať radosť všetkým bez výnimky," zdôraznil 70-ročný hudobník.

Thomas Matter, poslanec parlamentu za SVP, ktorý je uvádzaný ako autor piesne pod prezývkou DJ Tommy, tento týždeň pre švajčiarsky bulvárny denník Blick povedal, že inkriminovaná "hymna" kampane je originálnou kompozíciou.

"Poznám pieseň od Sister Sledge, to je tiež skvelá pieseň," povedal Matter, bývalý podnikateľ, ktorý bol v roku 2017 druhým najbohatším politikom vo švajčiarskom zákonodarnom zbore. "Ale 'Das isch d'SVP' bola napísaná špeciálne pre tento projekt a nemá nič spoločné s 'We Are Family'," vyhlásil.