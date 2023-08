Počet migrantov na člnoch v Taliansku sa od minulého roku zdvojnásobil

Tento rok prišlo do Talianska po mori najviac migrantov z Guiney, Pobrežia Slonoviny, Egypta a Tuniska.

RÍM. Počet migrantov prichádzajúcich na člnoch do Talianska tento rok prekročil 100-tisíc a tým sa ich počet od minulého roka viac ako zdvojnásobil.

Podľa správy, ktorú v stredu zverejnilo talianske ministerstvo vnútra, prišlo do utorka do Talianska v roku 2023 na člnoch 100 938 ľudí. V roku 2022 to bolo v rovnakom časovom rámci "len" 48 295.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prevádzač s migrantmi havaroval počas úniku pred českou políciou Čítajte

Z nich je 10 290 maloletých bez sprievodu, čo je najviac za toto obdobie od roku 2017. Ak sa prúd ľudí nespomalí, celková ročná bilancia by mohla prekonať rekordných 181 000 ľudí z roku 2016.

Tento rok prišlo do Talianska po mori najviac migrantov z Guiney, Pobrežia Slonoviny, Egypta a Tuniska. Často sa objavujú správy o prípadoch, keď sa preplnené člny s migrantmi potopia.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie OSN pre migráciu je od začiatku roka v Stredozemnom mori nezvestných 2096 ľudí, ktorí sa pravdepodobne utopili. Talianska premiérka Georgia Meloniová v apríli vyhlásila krízu za celoštátny výnimočný stav.

Na európskej úrovni sa Taliansko snaží uzavrieť dohody so severoafrickými krajinami s cieľom, aby sa člny s migrantmi neplavili do Európy.