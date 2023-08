The Killers sa ospravedlnili Gruzíncom. Na pódium pozvali Rusa a povedali že je ich brat

Speváka Brandona Flowersa vypískali.

TBILISI. Americká poprocková skupina The Killers sa ospravedlnila po tom, ako jej lídra Brandona Flowersa vypískali za to, že na koncerte v Gruzínsku priviedol na pódium ruského fanúšika a vyzval publikum, aby na seba navzájom myslelo ako na "bratov a sestry".

Informoval o tom denník The Guardian. Vzťahy medzi Ruskom a Gruzínskom sú napäté najmä od roku 2008, keď sa obe krajiny stretli v krátkej vojne.

Na konci koncertu, ktorý sa konal v utorok večer v gruzínskom Batumi, pozvala kapela muža, aby s nimi hral na bicie počas piesne For Reasons Unknown.

"Nepoznáme etiketu tejto krajiny, ale tento chlap je Rus," povedal Flowers davu, ktorý reagoval zmesou jasotu a bučania. "Nevadí vám, že sem prišiel Rus?", spýtal sa spevák publika.

Po skončení piesne sa Flowers k incidentu vyjadril a od návštevníkov koncertu sa ozvalo ďalšie bučanie. "Vy neviete, či je niekto váš brat?" opýtal sa.

"Všetci sa rozdeľujeme na hraniciach našich krajín? Čože ja nie som váš brat, keď som z Ameriky?" povedal Flowers a vyzval publikum, aby oslavovalo, "že sme tu spoločne". "Nechcem, aby sa to zvrtlo. A vnímam vás ako svojich bratov a sestry," uzavrel svoj príhovor.

Mnoho ľudí podľa užívateľov sociálnych sietí na protest opustilo štadión. Podľa databázy koncertov Setlist.fm, ale skupina, ktorú preslávili hity ako Mr. Brightside, Somebody Told Me alebo When You Were Young, hrala až do konca vystúpenia.

"Dobrí ľudia Gruzínska, nikdy nebolo naším zámerom niekoho uraziť!" napísala neskôr skupina vo vyhlásení na sociálnej sieti X, predtým známej ako twitter.

"Máme dlhoročnú tradíciu pozývať ľudí, aby hrali na bicie, a z pódia sa zdalo, že prvá reakcia publika naznačovala, že im dnešná účasť člena publika nevadí," napísala kapela, ktorá tiež uviedla, že Flowersove komentáre "mohli byť zle pochopené".

"Stojíme pri vás a dúfame, že sa čoskoro vrátime," dodali The Killers.

Boje rusko-gruzínskej vojny v auguste 2008 utíchli po niekoľkých dňoch, vyžiadali si ale stovky obetí, a to prevažne medzi civilistami.

Po podpísaní prímeria Rusko uznalo nezávislosť Južného Osetska a ďalšieho regiónu pri svojich hraniciach - Abcházska.

Drvivá väčšina sveta ale jeho príklad nenasledovala. Tieto dva regióny predstavujú asi pätinu gruzínskeho územia.