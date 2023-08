V Nigeri sa rozbehlo verbovanie tisícov dobrovoľníkov

Vládnuca junta sa pripravuje na možnosť vojenskej intervencie.

NIAMEY. Nigerská junta sa pripravuje na vojnu proti susedným krajinám v regióne, ktoré pohrozili inváziou.

Udialo sa tak tri týždne po tom, ako vojaci v štátnej televízii vyhlásili prevrat a odvtedy zadržiavajú demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma.

Posily na hranice

V Nigeri sa rozbehlo verbovanie desaťtisícov dobrovoľníkov z celej krajiny, aby bojovali, pomáhali s lekárskou starostlivosťou, poskytovali technickú a inžiniersku logistiku a zastávali ďalšie funkcie pre prípad, že by junta potrebovala pomoc.

„Je to možnosť. Musíme byť pripravení, ak by sa to stalo. Nábor sa začne v sobotu v Niamey, ako aj v mestách, kde by invázne sily mohli vstúpiť do krajiny, napríklad v blízkosti hraníc s Nigériou a Beninom, dvoma štátmi, ktoré oznámili, že sa zúčastnia na zásahu,“ povedal pre AP jeden z iniciátorov náboru Amsarou Bako.

Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) pred niekoľkými dňami vyhlásilo, že nariadilo rozmiestnenie vojenských „pohotovostných síl“ na obnovenie ústavného poriadku v Nigeri po tom, čo uplynula lehota na znovudosadenie zvrhnutého prezidenta Bazouma.

Zásahu by mala veliť Nigéria

Nebolo jasné, kedy a kde budú jednotky nasadené a ktoré krajiny z 15-členného bloku by sa do operácie zapojili. Experti na konflikty tvrdia, že bude pravdepodobne zahŕňať približne päťtisíc vojakov pod vedením Nigérie a operácia by mohla byť pripravená v priebehu niekoľkých týždňov.

Po stretnutí ECOWAS prezident susedného Pobrežia Slonoviny Alassane Ouattara povedal, že jeho krajina sa zúčastní na vojenskej operácii spolu s Nigériou a Beninom.

Dvaja západní predstavitelia pre agentúru AP povedali, že nigerská junta povedala najvyššiemu americkému diplomatovi, že Bazouma zabijú, ak sa susedné krajiny pokúsia o akúkoľvek vojenskú intervenciu na obnovenie jeho vlády.

Zatiaľ nie je jasné, či sa nové vojenské vedenie posunie smerom k Rusku, ako niektoré ďalšie africké štáty, alebo sa bude snažiť držať pri západných spojencoch Nigeru.

Ruská žoldnierska Wagnerova skupina už pôsobí v susednom Mali a jej šéf Jevgenij Prigožin po správach o puči privítal „dobré novinky“ a ponúkol služby svojich bojovníkov. Hoci Kremeľ oficiálne odsúdil prevrat, predpokladá sa, že ruský vodca Vladimir Putin by rád rozšíril vplyv svojej krajiny v regióne.