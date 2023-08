Severná Kórea tvrdí, že americký vojak ako dôvod zbehnutia uviedol diskrimináciu v armáde

Travis King údajne vyjadril ochotu žiadať o ochranu v Pchjongjangu alebo v tretej krajine.

Americký vojak Travis King, ktorý zbehol do KĽDR. (Zdroj: SITA/AP)

SOUL. Severná Kórea tvrdí, že americký vojak Travis King, ktorý v júli do KĽDR prebehol z Južnej Kórey, ako dôvod svojho činu uviedol neľudské zaobchádzanie a rasovú diskrimináciu v americkej armáde.

King podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA vyšetrovateľom povedal, že sa rozhodol prísť do KĽDR z dôvodu nepríjemných pocitov z neľudského zaobchádzania a rasovej diskriminácie v americkej armáde.

Takisto vyjadril ochotu žiadať o ochranu v KĽDR alebo v tretej krajine. Povedal, že je rozčarovaný z nerovností v americkej spoločnosti, píše AP.

KĽDR uviedla, že vyšetrovanie začaté voči tomuto americkému vojakovi bude pokračovať.

Kinga 10. júla prepustili z juhokórejského väzenia, kde strávil takmer dva mesiace pre obvinenia z fyzického napadnutia. Následne sa mal vrátiť do USA, kde by mu mohlo hroziť vojenské disciplinárne konanie a následné prepustenie z armády.

V pondelok 17. júla ho eskortovali na letisko v Južnej Kórei, odkiaľ mal odletieť naspäť na svoju domovskú základňu Fort Bliss v americkom štáte Texas.

Vojak však do lietadla smerujúceho do USA napokon nenastúpil, opustil letisko a následne sa pridal k účastníkom exkurzie do pohraničnej obce Pchanmundžom, kde prebehol na druhú stranu hranice.

KĽDR v utorok 15. augusta podľa Reuters po prvý raz potvrdila, že Kinga na svojom území zadržala. Stal sa prvým Američanom zadržaným v tejto izolovanej krajine za takmer päť rokov, pripomína AP.