Bývalý fínsky premiér Stubb bude v roku 2024 kandidovať za prezidenta

HELSINKI. Bývalý predseda fínskej vlády Alexander Stubb plánuje v roku 2024 kandidovať v prezidentských voľbách. Medzi jeho oponentmi bude aj populárny fínsky exminister zahraničných vecí Pekka Haavisto, ktorý pre túto severskú krajinu vyrokoval členstvo v NATO.

Päťdesiatpäťročný Stubb bol fínskym premiérom v rokoch 2014–2015 a neskôr pôsobil aj ako šéf rezortu diplomacie. Za prezidentského kandidáta ho navrhol súčasný fínsky premiér Petteri Orpo a konzervatívna Strana národnej koalície (KOK), ktorým Stubb "poďakoval za prejavenú dôveru".

Vo Fínsku sa hlava štátu volí priamym hlasovaním občanov každých šesť rokov. Prezident má značné právomoci najmä v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, o ktorej rozhoduje spoločne s vládou. Prezident tiež podpisuje zákony, môže vetovať legislatívne návrhy a je tiež hlavným veliteľom fínskych ozbrojených zložiek.

Dvojkolové prezidentské voľby sa vo Fínsku uskutočnia v januári a februári 2024.

Fínska spravodajská stanica YLE poznamenala, že Stubbova kandidatúra je dôležitá najmä pre stredopravé strany. Bývalý premiér má totiž podľa YLE "fenomenálnu schopnosť získavať hlasy", ovláda tiež viacero cudzích jazykov a má množstvo medzinárodných kontaktov.

Medzi Stubbovými oponentmi bude i bývalý minister zahraničných vecí Pekka Haavisto, ktorý je podľa prieskumov jedným z najpopulárnejších fínskych politikov. V minulosti bol lídrom Strany zelených, no do prezidentských volieb pôjde ako nezávislý kandidát. Haavisto kandidoval aj v prezidentských voľbách v rokoch 2012 a 2018, no obidva razy ho porazil súčasný prezident Sauli Niinistö. Ten sa o opätovné zvolenie už uchádzať nemôže.