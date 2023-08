Obžalujú Trumpa štvrtý raz? Súd v Georgii zverejnil obvinenia, potom dokument stiahol

Aj najnovšie obvinenia sa majú týkať Trumpovej snahy zvrátiť výsledky volieb.

WASHINGTON. Na webovej stránke súdu v okrese Fulton v americkom štáte Georgia sa v pondelok na chvíľu objavil dokument, ktorý popisoval viacero trestných obvinení voči bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi v súvislosti s jeho snahou zvrátiť svoju prehru v prezidentských voľbách v roku 2020, píše agentúra Reuters.

Súd podľa nej dokument z webu krátko potom bez vysvetlenia stiahol. Kancelária okresnej prokurátorky správu Reuters o obvinení Trumpa v Georgii označila za "nepresnú".

Možná štvrtá obžaloba Trumpa

Agentúra Reuters píše, že išlo o dvojstranový dokument s pondelňajším dátumom, podľa ktorého mal byť Trump obvinený z porušenia zákona štátu Georgia, a to v súvislosti s nabádaním verejného činiteľa k porušeniu prísahy či sprisahaním týkajúcim sa falošného vyhlásenia alebo písomnosti.

Prečo bol dokument z webu odstránený, sa agentúre Reuters zistiť nepodarilo. Podľa hovorcu prokurátorky bola správa Reuters o obvinení Trumpa "nepresná".

Prokurátorka Fani Willisová skúma, či sa Trump a jeho spojenci nezákonne snažili zvrátiť výsledky prezidentských volieb v Georgii v roku 2020. Ak by veľká porota v tomto prípade poslala vec na súd, znamenalo by to pre exprezidenta už štvrtú obžalobu v čase, keď sa uchádza o znovuzvolenie. Rozhodnutie veľkej poroty sa očakáva tento týždeň.

Prípad vyšetrujú už vyše dvoch rokov

Prokuratúra v okrese Fulton, čo je najľudnatejší okres Georgie, povolebné dianie vyšetruje už viac ako dva roky. Prípad otvorila krátko po tom, ako do médií unikla nahrávka telefonátu medzi Trumpom a najvyšším volebným predstaviteľom v juhovýchodnom štáte, v ktorom Trump dva mesiace po voľbách hovoril o potrebe nájsť nové hlasy vo svoj prospech.

Súčasný prezident Joe Biden, ktorý Trumpa vo voľbách v roku 2020 porazil, v Georgii zvíťazil o necelých 12-tisíc hlasov.

Trump bol za posledné štyri mesiace obvinený v troch kauzách, naposledy začiatkom augusta v prípade, ktorý sa tiež týka pokusu zvrátiť výsledky volieb v roku 2020.

Súdny proces, kde bude exprezident čeliť obžalobe kvôli nelegálnemu prechovávaniu tajných dokumentov z doby svojho úradovania, sa začne na budúci rok v máji. Na súd sa tento rok dostal tiež prípad platby pornoherečke a údajnej milenke v čase pred prezidentskými voľbami roku 2016.