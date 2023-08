Navštevovanú roklinu na Kréte po zemetraseniach uzavreli

Zemetrasenie vyvolalo zosuv skál a vážne zranilo španielskeho turistu.

ATÉNY. Úrady na gréckom ostrove Kréta nariadili dočasné uzavretie horských roklín obľúbených medzi turistami po tom, čo zemetrasenie vyvolalo zosuv skál a vážne zranilo španielskeho turistu.

Uzavretie rokliny Samaria na juhozápade Kréty a niekoľkých ďalších v pohorí Biele hory nariadili v pondelok, deň po tom, čo región zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 4,9.

V nedeľu v súvislosti s otrasmi evakuovali na 16-kilometrovej turistickej trase v Samarii viac ako 600 ľudí. Štyridsaťpäťročného španielskeho turistu previezli vrtuľníkom do štátnej nemocnice v prístavnom meste Chania, kde je naďalej v kritickom stave po amputácii časti pravej nohy, uviedli lekári.

Regionálne úrady so sídlom v Chanii by mali v pondelok rozhodnúť, či uzáveru predĺžia do stredy, keď je štátny sviatok.

Roklina Samaria je súčasťou prírodnej rezervácie, ktorá je pre návštevníkov otvorená šesť mesiacov ročne, počnúc májom, a počas nepriaznivého počasia je uzavretá.