Europol pomohol španielskym úradom rozbiť skupinu pašujúcu nelegálnych migrantov

Za cestu si pýtali vyše 20-tisíc eur.

BRUSEL. Orgány činné v trestnom konaní zo Španielska za pomoci Európskeho policajného úradu (Europol) zatkli 19 osôb zapojených do pašovania migrantov v Európe.

Europol spresnil, že zadržaní boli súčasťou širšej siete pašujúcej migrantov zo Sýrie cez Líbyu, Tunisko a Alžírsko do Španielska, Nemecka a Nórska, informuje spravodajca TASR.

Zaistili autá, počítače aj peniaze

Vyšetrovanie vedené španielskou políciou, podporované Europolom a nemeckou spolkovou políciou, viedlo k rozloženiu skupiny organizovaného zločinu, ktorá uľahčila sekundárne pohyby nelegálnych migrantov zo Španielska do Nemecka a Nórska.

Táto skupina bola súčasťou väčšej siete zapletenej do pašovania sýrskych občanov po trase Sýria – Sudán alebo Spojené arabské emiráty – Líbya – Alžírsko – Španielsko, ktorú španielska polícia zlikvidovala už začiatkom roku 2023.

Europol pripomenul, že spoločný akčný deň stanovený na 20. júna viedol k 19 zatknutiam (16 Sýrčanov a traja Maročania), pričom razie sa konali na siedmych rôznych miestach a podarilo sa zaistiť päť áut, mobilné a úložné zariadenia (smartfóny, počítače, pamäťové karty), približne 10-tisíc eur v hotovosti a rôzne doklady.

Cesta stála 20-tisíc

V júni 2022 španielske úrady začali vyšetrovanie zločineckej skupiny, ktorá sídlila v mestách Toledo a Cuenca.

Skupina sprostredkovávala prepravu nelegálnych migrantov z pobrežných oblastí do okolia Madridu, kde ich na siedmich miestach schovávala v nehygienických podmienkach, čím ohrozovala ich zdravie.

Odtiaľ im prevádzači vybavovali odchod do cieľovej destinácie, najmä do Nemecka a Nórska, po zemi alebo letecky cez letisko Madrid – Barajas.

Zločinecká sieť je podozrivá z organizovania viac ako 68 nelegálnych transferov a následného pašovania viac ako 550 sýrskych migrantov do EÚ.

Podľa tlačovej správy Europolu zločinecká skupina bola úzko prepojená s ďalšími bunkami prevádzačov migrantov, ktoré uľahčovali pašovanie z Ázie a Afriky do Európy.

Úzko prepojená sieť presúvala migrantov medzi miestnymi obchodníkmi s ľuďmi z jednej krajiny do druhej, pričom zabezpečovala vyberanie a distribúciu ziskov z trestnej činnosti pomocou moslimského bankového systému hawala. Celková cena za cestu zo Sýrie do cieľovej európskej destinácie bola vyše 20-tisíc eur.

Doterajšie vyšetrovanie zistilo, že ceny za jeden úsek pašeráckej trasy boli nasledovné: 4 000 eur z Bejrútu do Egypta lietadlom; 3 500 eur z Egypta cez Líbyu a Tunis do Alžírska po súši; 10-tisíc eur z alžírskeho pobrežia na španielske pobrežie cez more a potom po súši do Madridu alebo miest Cuenca a Toledo; od 1 000 do 2 000 eur zo Španielska do Nemecka a Nórska.

Europol pri tejto operácii uľahčil výmenu informácií a poskytol operatívnu koordináciu a potrebnú analytickú podporu.