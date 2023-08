Na Havaji oheň spustošil bývalé kráľovské mesto Lahaina

Zrejme zhorel aj 150 rokov starý figovník bengálsky.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Pestré mesto Lahaina, ktorého história siaha tristo rokov dozadu, bolo kedysi kráľovským hlavným mestom Havaja. Teraz ju však zničili smrtiace a nečakané požiare, ktoré v uplynulých dňoch spustošili ostrov Maui. To vyvoláva obavy o osud kultúrnych pamiatok, ktoré si Havajčania obľúbili.

Jedinečný, 150 rokov starý strom. Misionársky dom považovaný za najstarší stojaci dom na Maui. Budhistický chrám. Všetky tieto pamiatky patria medzi miesta, pri ktorých panujú obavy, že budú stratené alebo poškodené vinou požiarov, pri ktorých už zahynulo 53 ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Odstránenie následkov ohňa „potrvá roky“, uviedla v stredu na tlačovej konferencii poručíčka a guvernérka Sylvia Luke.

Hasiči ešte vo štvrtok večer pracovali na lokalizácii požiarov, ktoré sa začali v noci z utorka na stredu, ale pre silný vietor spôsobený hurikánom Dora sa po Maui rozšírili rýchlejšie, ako sa očakávalo.

V článku sa dočítate: ktoré kultúrne a historické pamiatky Havaja sú v ohrození,

ako na tragédiu reagujú americkí politici,

čo požiare na Havajských ostrovoch zrejme pohltili.

Tragický symbol klimatickej katastrofy

Lahaina, mesto s približne 12-tisíc obyvateľmi na západnom pobreží Maui, priťahuje ročne desaťtisíce turistov. Miestni aj návštevníci obdivujú obrovský strom – figovník bengálsky – nachádzajúci sa pri prístave Lahaina Harbor, ktorý sa týči do výšky 18 metrov a poskytuje útočisko ľuďom na lavičkách pod jeho kľukatými konármi.

V stredu sa však miestne úrady obávali, že strom, ktorý je podľa odborníkov na ochranu prírody najväčší svojho druhu v Spojených štátoch, spálili požiare. Na satelitnej snímke od spoločnosti Maxar Technologies, ktorá strom zachytila počas stredajších požiarov, sa zdalo, že strom stojí, ale je značne popálený.

Podľa nadácie Lahaina Restoration Foundation strom zasadili v roku 1873 pri príležitosti 50. výročia založenia prvej protestantskej misie v Lahaine. V priebehu rokov obyvatelia pomáhali stromu rásť symetricky, a to zavesením nádob naplnených vodou.

Satelitné snímky zo spoločnosti Maxar Technologies zobrazujú pohľad na mesto Lahaina na severozápadnom pobreží Maui v americkom štáte Havaj z 25. júna 2023 (vľavo) a na tú istú oblasť mesta Lahaina po lesnom požiari zo stredy 9. augusta 2023 (vpravo). (zdroj: TASR)

Kaniela Ing, bývalá členka havajskej Snemovne reprezentantov, zverejnila na sociálnej sieti fotografiu poškodeného stromu a označila ju za „tragický symbol klimatickej katastrofy“. Denník Washington Post nemohol fotografiu nezávisle overiť.

Ingová pre NBC News povedala, že predtým, ako mesto zničil požiar, poskytovala Lahaina okno do histórie Havaja a jeho obyvateľov. „Ak z jedného konca Front Street prejdete na druhý koniec, je to ako fyzická časová os histórie Havajského kráľovstva,“ povedala Ingová. „V budovách môžete skutočne vidieť tok prameniaci 150 a viac rokov dozadu. Je to pozoruhodné a už len myšlienka, že táto história sa mohla stratiť pri tomto požiari, je srdcervúca.“

V stredu miestna skupina na ochranu prírody pre Washington Post uviedla, že Baldwin Home Museum, najstarší dom na Maui a historický poklad mesta Lahaina, mohol byť zničený pri požiaroch.

„Všetko, čo sme videli na sociálnych sieťach iných, zrejme naznačuje, že Baldwin Home Museum skutočne úplne zhorelo,“ napísala v e-maile Kimberly Flook, zástupkyňa výkonného riaditeľa Lahaina Restoration Foundation. Dodala, že organizácia, ktorá objekt spravuje, zatiaľ nemala možnosť osobne preskúmať jeho majetok. „Obrázky a videá ukazujú, že možno stoja múry, ale všetko ostatné je preč,“ uviedla.

Strata dedičstva

Denník Maui News medzitým v stredu informoval, že plamene zachvátili sálu kostola Waiola – pamiatku misie považujúcej sa za prvú kresťanskú cirkev na Maui, ktorá v máji oslávila 200. výročie svojho vzniku –, ako aj 90-ročný chrám patriaci budhistickej komunite Hongwanji Shin na Maui.

Požiar zachvátil aj hotel Pioneer Inn, nehnuteľnosť spoločnosti Best Western, ktorý bol postavený v roku 1901, uviedol denník Honolulu Star-Advertiser.

Rozsah škôd na rôznych pamiatkach však nebol bezprostredne jasný. Oddelenie štátnej ochrany historických pamiatok havajského ministerstva pôdnych a prírodných zdrojov v noci zo stredy na štvrtok neodpovedalo na žiadosť o komentár.

Medzi ďalšie historické pamiatky a miesta v okolí Lahainy patria petroglyfy Olowalu –umenie vytesané do čadičových útesov v údolí Olowalu prvými Havajčanmi už pred 300 rokmi, uvádza havajský odbor pre pozemné a prírodné zdroje.

„Je to skutočná strata. Havaj a Maui sa naozaj usilovali zachovať a chrániť tieto miesta mnoho, mnoho rokov... Nie pre cestovný ruch, ale preto, že je to súčasť nášho kultúrneho dedičstva,“ povedal pre USA Today štátny senátor Gilbert S. C. Keith-Agaran, ktorý sa odvolával na nepotvrdené správy o tom, že niekoľko najznámejších pamiatok na Maui bolo zničených.

„Práve sme prišli o veľkú časť nášho dedičstva,“ dodal.