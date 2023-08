V Poľskom meste Lublin našli bombu z druhej svetovej vojny, evakuovali tisíce ľudí

Bombu objavili robotníci počas stavebných prác.

VARŠAVA. Približne 14-tisíc obyvateľov mesta Lublin na východe Poľska muselo v piatok opustiť svoje domovy po tom, ako tam objavili nevybuchnutú 250-kilogramovú bombu z druhej svetovej vojny, informuje agentúra AP.

Pri evakuácii pomáhali policajti, jednotky územnej obrany a mestská hromadná doprava, uviedla hovorkyňa mesta Katarzyna Dumová. Cesty v oblasti uzavreli.

Obyvateľov prevážali do škôl a iných veľkých budov. Do domovov by sa mali vrátiť ešte v popoludňajších hodinách.

Bombu z druhej svetovej vojny objavili robotníci vo štvrtok počas stavebných prác v novej obytnej štvrti.

Pred vojnou sa v tejto oblasti nachádzali továreň a letisko, ktoré mohli byť terčmi bombových útokov. Za okupácie nacistickým Nemeckom tam bolo väzenie a pracovný tábor.