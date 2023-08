Na okraj vesmíru sa dostali prví turisti, Virgin Galactic chce takéto výlety znormalizovať

V predaji leteniek preteká s Blue Origin.

Vesmírni turisti, zľava, Anastatia Mayersová, Jon Goodwin a Keisha Schahaffová pózujú pred nástupom na komerčný suborbitálny let súkromnej spoločnosti Virgin Galactic na Spaceport America neďaleko mesta Truth or Consequences v americkom štáte Nové Mexiko. (Zdroj: TASR/AP)

Text vyšiel pôvodne na webe agentúry Bloomberg.

Spoločnosť Virgin Galactic dopravila svojich prvých turistov na okraj vesmíru, čo je dlho očakávaný míľnik v snahe zakladateľa spoločnosti Richarda Bransona vybudovať „vesmírnu linku pre Zem“.

Loď VSS Unity dosiahla vesmír vo štvrtok, krátko pred 9.30 hod. miestneho času, uviedla Virgin Galactic v živom prenose z tejto udalosti, približne hodinu po štarte z kozmodrómu v Novom Mexiku. Turistická misia, ktorá ponúkla cestujúcim niekoľko minút v stave beztiaže pred zostupom späť na pevnú zem, bola po nedávnej výskumnej operácii druhým komerčným letom spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Sú to oficiálne astronauti,“ povedala v živom vysielaní Sirisha Bandlová z Virgin Galactic, ktorá let komentovala. „Vitajte vo vesmíre.“

Suborbitálna jazda završuje takmer dve desaťročia vývojových prác a umožňuje spoločnosti Virgin Galactic konečne začať odstraňovať zaostávanie a odsun približne 800 držiteľov leteniek, ktorí čakali na lety do vesmíru. Virgin Galactic súperí so spoločnosťou Blue Origin, ktorú založil Jeff Bezos. Navzájom sa pretekajú v predaji letov záujemcom o vzrušujúce zážitky, ktorí sa chcú na chvíľu zbaviť zemskej gravitácie.

V článku sa dočítate: kto sú prví vesmírni turisti,

o histórii Virgin Galactic,

o problémových ziskoch spoločnosti.

Úspechy aj neúspechy

Medzi cestujúcimi bol 80-ročný Jon Goodwin, bývalý britský olympionik, ktorý trpí Parkinsonovou chorobou, ako aj Keisha Schahaffová a Anastatia Mayersová, matka a dcéra z Karibiku, ktoré získali svoje miesta v charitatívnom žrebovaní. Pridali sa k nim dvaja piloti a podporný astronaut spoločnosti Virgin Galactic.

Akcie spoločnosti Virgin Galactic vzrástli o 1,8 percenta na 3,44 dolára. Akcie do stredy klesli o takmer ti percentá v tomto roku a zostávajú hlboko pod 55 dolármi z roku 2021. Virgin Galactic sa na verejnú burzu dostala prostredníctvom reverzného zlúčenia so spoločnosťou so špeciálnym určením na akvizície, SPAC, v roku 2019.

Let sa uskutočnil o niečo viac ako mesiac po tom, ako spoločnosť Virgin Galactic konečne spustila komerčné lety do vesmíru. Prvý let, Galactic 01, bol výlučne výskumnou misiou. Zúčastnila sa na ňom trojica výskumníkov talianskych vzdušných síl, ktorí sa starali o vedecké užitočné zaťaženie určené na využitie mikrogravitačného prostredia vo vesmíre.

Spoločnosť Virgin Galactic, ktorú založili v roku 2004, pôvodne sľubovala, že začne lietať s cestujúcimi už v roku 2007. V tých prvých dňoch sa letenky predávali za 200-tisíc dolárov a potom sa cena zvýšila na 250-tisíc dolárov, pričom spoločnosť zaznamenala meškanie. V roku 2014 sa počas skúšobného letu zrútilo jej vesmírne lietadlo, jeden skúšobný pilot zahynul a druhý sa vážne zranil, čo spoločnosť prinútilo pozastaviť predaj leteniek.

Virgin Galactic odvtedy zaznamenala úspechy aj neúspechy. V roku 2018 prvýkrát dosiahla vesmír a v roku 2021 sa dostala na titulné stránky novín, keď do vesmíru letel Branson. Po tomto lete sa však spoločnosť rozhodla na takmer dva roky pozastaviť vesmírne misie, pretože modernizovala svoju flotilu vozidiel. V roku 2022 opäť otvorila predaj leteniek, tentoraz za 450-tisíc dolárov.

Teraz má spoločnosť obrovské množstvo zákazníkov, ktorých musí vybaviť, ale aj keď sa títo cestujúci konečne začnú pozerať do vesmíru, Virgin Galactic tvrdí, že potrvá niekoľko rokov, kým zo svojich misií uvidí zisk.

Sused vo vesmíre

Hlavným dopravným prostriedkom, s ktorým spoločnosť v súčasnosti lieta, je VSS Unity, vesmírne lietadlo, ktoré bolo predstavené ešte v roku 2016. Zatiaľ čo Unity bude slúžiť na vykonávanie mesačných letov do vesmíru, Virgin Galactic sa zameriava na vývoj novej flotily vesmírnych vozidiel s názvom Delta. Tieto lode, ktorých uvedenie do prevádzky sa očakáva až v roku 2026, budú optimalizované na jednoduchšiu renováciu a rýchlejšie obraty medzi letmi, čo umožní vyššiu frekvenciu letov ročne.

„V prípade Unity je to tak trochu produkt predávaný so stratou, aby prilákal zákazníkov,“ povedal v júnovom rozhovore Mike Moses, prezident pre vesmírne misie a bezpečnosť. „Je však dôležité ukázať nielen to, že to dokážeme, ale aj naučiť sa všetky skúsenosti, ktoré sa dajú uplatniť.“

Virgin Galactic predpokladá, že významné príjmy nezaznamená ešte niekoľko rokov.

Spoločnosť predpokladá, že v každom z posledných dvoch štvrťrokov tohto roka prinesie príjmy len vo výške približne milióna dolárov. Tieto príjmy by mohli byť o niečo vyššie, ak by sa do mixu pridal výskumný let, keďže ceny sedadiel pre tieto misie sa pohybujú okolo 600-tisíc dolárov, uviedla spoločnosť.

Výkonný riaditeľ Virgin Galactic Michael Colglazier v júni pre agentúru Bloomberg povedal, že je presvedčený, že spoločnosť bude schopná dosiahnuť zisk, ak bude môcť lietať s Deltou na týždenné lety k hranici vesmíru.

Hoci uznáva, že suborbitálna vesmírna turistika bude ešte nejaký čas „kapacitne obmedzený biznis“, dúfa, že keď bude lietať viac súkromných astronautov, ktorí budú inšpirovať ďalších zákazníkov, aby sa prihlásili.

„Musíme toto odvetvie normalizovať,“ povedal Colglazier. „Nie je bežné, aby váš sused letel do vesmíru. Ale keď budeme privádzať ľudí, stane sa to normálnym.“