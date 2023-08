Španielsky ústavný súd neprijal odvolanie bývalého katalánskeho vodcu

Súdne rozhodnutie môže skomplikovať snahu socialistického premiéra Sáncheza zostať vo funkcii.

MADRID. Ústavný súd (TC) v Španielsku sa odmietol zaoberať odvolaním bývalého katalánskeho vodcu Carlesa Puigdemonta proti zatykaču, ktorý bol na neho vydaný.

Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP, ktorá súčasne uviedla, že toto súdne rozhodnutie môže skomplikovať snahu socialistického premiéra Pedra Sáncheza zostať vo funkcii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po parlamentných voľbách z júla, po ktorých v Španielsku nastala patová situácia, totiž Sánchez potrebuje podporu siedmich zákonodarcov Puigdemontovej separatistickej strany Spoločne za Katalánsko (JxCat), aby v parlamente dosiahol väčšinu a zostal tak premiérom.

JxCat výmenou za podporu Sáncheza v parlamente požaduje amnestiu pre Puigdemonta, ktorý je v exile v Belgicku, a všetkých ostatných obvinených katalánskych politikov stíhaných za neúspešné snahy o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Okrem toho JxCat žiada aj referendum o sebaurčení Katalánska.

Takéto referendum je pre Sáncheza neprijateľné, ale jeho záujem mať JxCat za spojenca trvá.

Rozhodnutie ústavného súdu zrejme nepomôže Sánchezovým snahám o zotrvanie na premiérskom poste: prišlo totiž v čase, keď jeho socialisti rokujú s Puigdemontovou stranou, aby sa pokúsili získať ich podporu pri hlasovaní v parlamente.

Rozhodnutie súdu, prijaté v stredu a oznámené vo štvrtok, ohromilo španielskych politikov i právnikov, pretože doteraz všetky odvolania súvisiace s pokusom o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017 boli ústavným súdom prijaté na posúdenie.

Rozsudok dokonca kritizovali aj členovia samotného súdu, ktorí v kauze nerozhodovali, a prokurátori tribunálu sa proti nemu plánujú odvolať.

Iní verejne známi ľudia poukazovali na rýchlosť, akou súd dospel k rozhodnutiu. Jedným z nich bol aj Puigdemontov právnik Gonzalo Boye.

"Nemôžeme povedať, že ústavný súd nefunguje... Odvolanie sme podali 31. júla a už je tu rozhodnutie," napísal v statuse na platforme Twitter, pričom dodal, že ani "superrýchle konanie nie je také rýchle ako toto".

Predsedníčka JxCat Laura Borrasová vyhlásila, že rozhodnutie súdu bolo prijaté s ohľadom na hlasovanie o budúcom španielskom premiérovi. Dátum tohto hlasovania ešte nebol stanovený, podotkla AFP.

Španielska konzervatívna Ľudová strana (PP) získala vo všeobecných voľbách 23. júla najviac kresiel, no nepodarilo sa jej získať väčšinu v parlamente. V praxi to znamená, že Sánchezovi socialisti by mohli vládnuť, ak získajú podporu od baskických a katalánskych nacionalistov – vrátane JxCat.

4 12 pel dsa