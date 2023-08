Nóri sa pripravujú na ďalšie záplavy v dôsledku silných dažďov

Rozsiahle územia sú už pritom pod vodou alebo ich zasiahli zosuvy pôdy.

KODAŇ. Nóri na juhovýchode krajiny sa pripravujú na ďalšie záplavy a škody, ktoré môžu spôsobiť rozvodnené rieky v dôsledku niekoľkodňových silných dažďov. Rozsiahle územia sú už pritom pod vodou alebo ich zasiahli zosuvy pôdy.

Pretrhnutá hrádza

Pozdĺž vodných tokov sa obyvatelia evakuujú, vyprázdňujú domy a presúvajú autá na vyššie položené miesta. Presný celkový počet evakuovaných v Nórsku nie je známy, no podľa agentúry AP sa od riek museli presťahovať tisícky ľudí.

Veľká voda vyvolala obavy, že by sa mohol zrútiť železničný most nad riekou Lågen. Predstavitelia železníc však vo štvrtok informovali, že je stabilný. Všetku dopravu cez most zastavili už v pondelok.

V stredu sa čiastočne pretrhla hrádza v Braskereidfoss po tom, čo sa cez ňu prehnala rozvodnená rieka a prerazila stavbu. Komunity po prúde už boli evakuované a neboli hlásené žiadne obete. Polícia uviedla, že situáciu na priehrade priebežne vyhodnocujú.

„Hladina vody stúpne. Je to vážne varovanie na niekoľko najbližších dní,“ vyjadril sa v stredu večer na margo záplav premiér Jonas Gahr St?re.

Úradujúci šéf polície Hkon Skulstad upozornil, že „extrémne počasie malo na viacerých miestach krajiny veľké následky, situácia je vážna a neustále sa vyvíja“.

Komplikácie v doprave

Nórsky úrad pre vodné zdroje a energiu zvýšil výstrahy pred povodňami a záplavami z oranžových na červené pre časti južného Nórska. „Je to veľmi vážna situácia, ktorá môže viesť k rozsiahlym následkom a škodám,“ uvádza sa vo vyhlásení úradu. Najvyššiu výstrahu pred extrémne silným dažďom vydal aj meteorologický ústav.

Lejaky priniesla do severnej Európy búrka Hans, ktorá sa začala v pondelok a narobila škody a problémy okrem Nórska aj v Dánsku, Švédsku, Fínsku, Litve, Estónsku a Lotyšsku. Vyčíňanie počasia viedlo k zrušeniu trajektov, odkladu letov, zaplaveniu ciest a výpadkom elektriny. Padajúce konáre spôsobili ľuďom zranenia.

Vo Švédsku sú ešte stále zaplavené časti prístavu v Göteborgu. V oblasti sú tiež pre počasie zatvorené cesty a železničné trate. Pre časti Švédska susediace s Nórskom vydal Švédsky meteorologický a hydrologický ústav druhú najvyššiu výstrahu pred povodňami.