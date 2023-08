V Ohiu vyhrali zástancovia práva na interrupciu, téma mobilizuje voličstvo Demokratov

Reprodukčné práva budú dôležitou témou budúcoročných prezidentských volieb v USA.

Text vyšiel pôvodne na webe agentúry Bloomberg.

Zástancovia práva na interrupciu sa na reprodukčné práva pýtajú priamo voličov. Ide o úsilie zvýšiť volebnú účasť a podporiť demokratických kandidátov po sérii víťazstiev na štátnej úrovni v rámci interrupčných zákonov.

V utorok voličstvo v Ohiu drvivou väčšinou odmietlo legislatívnu zmenu, ktorá by v sťažila prijatie iniciatívy zakotvujúcej právo na interrupciu do ústavy štátu v novembrovom referende.

Hlasovanie v Ohiu: Voliči v Ohiu v utorok odmietli zmenu zákona, ktorou by sa zvýšil prah na zmenu ústavy štátu prostredníctvom referenda na 60 percent zo súčasných 50 percent plus jeden hlas.

Republikáni, ktorí podporovali zmenu, jasne hovorili, že toto opatrenie malo sťažiť prijatie ústavného dodatku zaručujúceho právo na potrat v novembrovom hlasovaní.

Proti návrhu hlasovalo 57 percent a podporilo ho 43 percent voličov.

Teraz zástancovia práva na interrupciu podporujú volebné iniciatívy na prezidentskom bojisku v Arizone. Podobné snahy prebiehajú aj na Floride, v Marylande, Missouri, New Yorku a Južnej Dakote. Vo väčšine týchto štátov sa v roku 2024 konajú voľby do Senátu.

„Určite sa tým vyostrí súťaž vo všetkých voľbách,“ povedala Lauren Blauveltová, spolupredsedníčka organizácie Ohioans United for Reproductive Rights, ktorá podporuje prijatie novembrového opatrenia.

Skupiny, ktoré potraty nepodporujú, prisľúbili, že budú proti novým opatreniam bojovať. Nezisková organizácia Susan B. Anthony Pro-Life America vo svojom utorkovom vyhlásení označila výsledky v Ohiu za „varovanie pre štáty, ktoré podporujú záchranu života“ a uviedla, že republikáni a odporcovia potratov budú „znova a znova prehrávať“, ak sa nebudú viac brániť.

Politico v stredu informovalo, že progresívna skupina Indivisible sa zamerala na navrhovanú volebnú iniciatívu v Arizone ako na hnací motor volebnej účasti.

Takéto opatrenie by zvýšilo „pravdepodobnosť, že voliči, ktorí sú v otázke potratov za možnosť voľby, prídu voliť, a to by podporilo demokratických kandidátov v štáte s mnohými konkurenčnými pretekmi, ktoré musia vyhrať na úrovni prezidenta, Senátu, Snemovne reprezentantov a štátneho zákonodarného zboru,“ napísala skupina.

Nedávne voľby v republikánskych aj v demokratických štátoch ukázali, že podpora práva na potrat skutočne voličov a voličky motivuje prísť k urnám.

Motivácia hlasovať

V Ohiu bola napriek letnému termínu účasť vysoká. Podľa údajov štátu sa volieb zúčastnilo takmer 38 percent registrovaných voličov, čo je viac ako účasť vo väčšine primárnych volieb, keď sa hlasuje o celoštátnych kreslách.

Olivia Cappellová, hovorkyňa organizácie Planned Parenthood Action Fund, uviedla, že zaradenie potratov do volebných lístkov núti kandidátov postaviť sa k tejto problematike čelom. „Voliči sa budú pýtať samotných kandidátov,“ povedala.

Národné skupiny, ktoré podporujú demokratov, patria medzi najväčších darcov, ktorí podporujú volebné boje v Ohiu.

Politická nezisková organizácia Sixteen Thirty Fund, ktorá nemusí zverejňovať svojich darcov, poskytla 2,6 milióna dolárov, čo je viac ako ktorýkoľvek iný darca, skupine, ktorá v utorok pomohla poraziť návrh v Ohiu. Vyplýva to zo zverejnených údajov o financovaní kampane v štáte.

Bola tiež najväčším darcom organizácie Ohioans For Reproductive Freedom PAC, ktorá presadzuje novembrové úsilie o právo na potrat, a poskytla jej 1,3 milióna dolárov. V roku 2020 darovala táto nezisková organizácia podľa OpenSecrets 21 miliónov dolárov skupinám podporujúcim prezidentskú kampaň Joea Bidena, čo z nej robí druhý najväčší zdroj peňazí, pri ktorých nie je presne uvedený zdroj, v kampani demokratov v tomto súboji.

Zrušenie práva na interrupcie ochromilo americké kliniky

Téma prezidentských volieb

Prieskumy ukazujú rekordnú podporu prístupu k interrupciám od zrušenia rozsudku najvyššieho súdu v prípade Roe vs. Wade v minulom roku, pričom dve tretiny respondentov v prieskume organizácie Gallup uviedli, že potraty by mali byť vo všeobecnosti legálne v prvých troch mesiacoch, hoci väčšina je proti interrupciám v neskoršom štádiu tehotenstva.

Hlasovanie v Ohiu je tak posledným v sérii volebných víťazstiev zástancov možnosti voľby.

V roku 2022 voliči v Kalifornii, Michigane a Vermonte schválili opatrenia zakotvujúce právo na interrupciu v ústavách svojich štátov, zatiaľ čo voliči v Kansase, Kentucky a Montane odmietli návrhy, ktorým by sa interrupcie obmedzili.

Začiatkom tohto roka kandidát na sudcu najvyššieho súdu v štáte Wisconsin, ktorý sa zaviazal podporovať práva na interrupciu, vyhral s veľkým náskokom vo hlasovaní s nezvyčajne vysokou účasťou.

Už teraz je jasné, že interrupcie budú jednou z hlavných tém prezidentských volieb, keďže prezident Joe Biden sa zaviazal prijať zákon kodifikujúci právo na interrupciu, zatiaľ čo hlavný uchádzač o republikánsku kandidatúru Donald Trump vymenoval troch zo sudcov, ktorí zrušili rozhodnutie Roe vs. Wade, a jeho hlavný súper, floridský guvernér Ron DeSantis podpísal začiatkom tohto roka prísny zákaz potratov po šiestom týždni tehotenstva.

Na tejto správe sa podieľal aj Bill Allison.