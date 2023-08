Kuvajt a Libanon zakázali film Barbie pre obavy o verejnú morálku

Kuvajt okrem Barbie zakázal aj film Talk to Me.

KUVAJT/BEJRÚT. Úrady v Kuvajte a Libanone zakázali v kinách premietanie filmu Barbie. Dôvodom sú obavy o verejnú morálku pre údajnú homosexualitu v tejto snímke.

Libanonský minister kultúry Muhammad Murtada podľa svojich stredajších vyjadrení požiadal úrady, aby Barbie zakázali, pretože tento film údajne podporuje homosexualitu. Snímka sa však otvorene nezmieňuje o témach z oblasti partnerstiev či manželstiev rovnakého pohlavia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prečo Barbie a Oppenheimer dokonale súznejú? Poukazujú na ľudskú skazenosť Čítajte

Kuvajt okrem Barbie zakázal aj film Talk to Me (Hovor so mou!). Oba šíria myšlienky a názory, ktoré nie sú v zhode s kuvajtským spoločenským a vereným poriadkom, uviedol kuvajtský výbor pre cenzúru.

V Talk to Me hrá transgenderová osoba Zoe Terakes, film však tematiku LGBTQ vyslovene neobsahuje. "Nie som téma, som človek," povedal Terakes, ktorý sa označuje za nebinárnu osobu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Barbie ako prvý film režírovaný ženou zarobil viac ako miliardu dolárov Čítajte

Komédia Barbie americkej režisérky a scenáristky Grety Gerwigovej prináša príbeh kultovej bábiky Barbie. Ide o prvú snímku o tejto bábike, v ktorej vystupujú skutoční herci. Barbie stvárnila Austrálčanka Margot Robbieová a jej partnera Kena si zahral kanadský herec Ryan Gossling.

Krajiny v oblasti Perzského zálivu vrátane Kuvajtu, Spojených arabských emirátov (SAE) a Saudskej Arábie zakazujú homosexualitu a pravidelne cenzurujú filmy s prejavmi LGBTQ kultúry, pripomína AFP.

Barbie v júli zakázali aj v pakistanskej provincii Pandžáb z dôvodu LGBTQ scén.