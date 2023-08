Príslušníka nemeckej armády obvinili zo špionáže pre Rusko

Ruským inštitúciám údajne vynášal informácie.

BERLÍN. Nemecké úrady v stredu zadržali príslušníka tamojšej armády pre podozrenia zo špionážnej činnosti v prospech Ruska.

Informovala o tom spolková prokuratúra.

"Obvinený je podozrivý z činnosti pre zahraničnú spravodajskú službu," uviedla prokuratúra vo svojom vyhlásení a dodala, že okrem ruského veľvyslanectva v Berlíne podozrivý ponúkal svoje služby aj ruskému konzulátu v Bonne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obom ruským inštitúciám údajne vynášal informácie, ktoré získal počas svojej profesionálnej činnosti. Tie boli následne odovzdané ruskej spravodajskej službe.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rusku donášal viac ako 20 rokov. Zomrel strojca najhoršej spravodajskej katastrofy v USA Čítajte

Podozrivý muž, ktorého identifikovali ako Thomasa H., bol zadržaný v stredu v západonemeckom meste Koblenz. Bol umiestnený do vyšetrovacej väzby. Úrady mu medzičasom prehľadali jeho byt i pracovisko.

AFP dodáva, že Thomas H. pracoval na armádnom úrade vybavenia, informačných technológií a prevádzkovej podpory (BAAINBw).

Tento úrad sa podľa informácií na svojej webstránke zaoberá vývojom a testami a zabezpečuje výzbroj pre armádu - od komplexných informačných systémov tankov a lietadiel až po osobné bojové vybavenie používané vojakmi.

Do vyšetrovania bola zapojená nemecká vojenská rozviedka i Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV), ktorý ešte v júni upozornil na riziko "agresívnej ruskej špionážnej operácie" počas prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajine.

Kremeľ podľa BfV prejavil zvýšený záujem o získavanie informácii v súvislosti so sankciami uvalenými na Rusko zo strany západných štátov, ktoré zároveň poskytujú Ukrajine prostriedky na jej obranu. Ruské spravodajské služby sa v tejto súvislosti snažili priviesť do Nemecka nových zamestnancov, či obnoviť kontakty so svojím personálom.

Berlín v polovici apríla vyhostil viacerých ruských diplomatov pre podozrenia zo špionáže, na čo Moskva odpovedala recipročným krokom a vyhostila 20 nemeckých diplomatov z Ruska, pripomína AFP.

Rusko v máji obmedzilo počet nemeckého personálu v Rusku na 350 osôb, v dôsledku čoho muselo krajinu opustiť niekoľko stoviek zamestnancov nemeckých inštitúcií. Nemecko potom nariadilo uzatvorenie štyroch z piatich ruských konzulátov nachádzajúcich sa na jeho území.