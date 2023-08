Zoo v Bazileji musela utratiť obľúbeného slona, mal tuberkulózu

Všetkých zamestnancov zoo, ktorí boli s Tuskerom v kontakte, vyšetrili.

ŽENEVA. Zoologická záhrada v Bazileji musela utratiť jedno zo svojich najpopulárnejších zvierat, slona menom Tusker. Oznámili to v stredu predstavitelia tejto zoo. Tusker totiž trpel pokročilým štádiom tuberkulózy, uviedla veterinárka Fabia Wyssová.

So svojimi 17 potomkami bol Tusker považovaný za najlepšieho chovného slonieho samca v Európe. V Bazileji bol od roku 2021.

Tusker bol "veľmi veľkou sloňou osobnosťou" a všetci ho mali radi, povedal správca zoo Fabian Schmid. Zábery s jeho zábavnými kúskami z výbehu sa stali virálnymi na platformách YouTube či TikTok.

Zoo však mala podozrenie, že niečo nie je v poriadku, pretože Tusker nebol už istý čas taký aktívny ako zvyčajne.

Podozrenie na tuberkulózu sa však potvrdilo až v pondelok. Obavy teraz vyvoláva fakt, že sa tuberkulózou mohli nakaziť aj tri slonie samice, čo sa však zatiaľ nedá s istotou overiť.

Všetkých zamestnancov zoo, ktorí boli s Tuskerom v kontakte, vyšetrili, pričom tuberkulóza sa u žiadneho z nich nezistila.

Tusker sa narodil v roku 1992 v Juhoafrickej republike. Do Bazileja ho priviezli na jar 2021 z Holandska, a to za účelom párenia. Zo Švajčiarska mal byť neskôr premiestnený do Španielska.