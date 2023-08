Údaje o všetkých severoírskych policajtoch unikli na internet, mnohí sú vystrašení

Údaje polícia zverejnila omylom.

BELFAST. Policajti v Severnom Írsku sú vystrašení a majú obavy o svoje rodiny a priateľov po tom, ako osobné údaje celého zboru unikli na internet.

Stanici BBC to oznámila bývalá severoírska ministerka spravodlivosti Naomi Longová. Niektorí z dotknutých policajtov podľa nej zvažujú odchod zo zboru.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Za tri desiatky rokov násilných nepokojov v Severnom Írsku, ktoré sa skončili mierovou dohodou z roku 1998, bolo zavraždených 302 policajtov.

Mnohým členom bezpečnostného zboru môže stále hroziť nebezpečenstvo zo strany separatistických ozbrojených skupín, naposledy sa policajt stal terčom takto motivovanej streľby vo februári, uviedla stanica BBC.

Údaje zverejnila omylom polícia

Mená a ďalšie údaje o všetkých uniformovaných policajtoch aj civilnom personáli unikli po tom, čo ich severoírska polícia omylom zverejnila na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Na verejnosť sa však nedostali adresy bydliska jednotlivých policajtov.

"Muži a ženy, ktorých zastupujem, sú konsternovaní a právom naštvaní. Stratili kvôli tomu dôveru," povedal BBC Liam Kelly, predseda Policajnej federácie Severného Írska, ktorá funguje podobným spôsobom ako odbory, ale nemá právo na štrajk.

"Títo ľudia, tak strážnici, ako aj ďalší personál, sa vystavujú riziku, aby nás ostatných držali v bezpečí. A ich organizácia nedokázala chrániť ich údaje a tým aj ich bezpečnosť," reagovala bývalá ministerka Longová, ktorá súčasne predsedá Aliančnej strane Severného Írska (APNI).

Longová dodala, že bude požadovať rozsiahle vyšetrovanie incidentu. Dodala, že digitálnu stopu údajov na internete bude takmer nemožné odstrániť, a policajný zbor má preto povinnosť prijať opatrenia na ochranu zamestnancov.

Žiadal počty, poslali všetko

Chyba sa podľa zástupcu policajného šéfa Chrisa Todda stala po tom, ako nemenovaný zástupca verejnosti požiadal, či môže dostať informácie o počte policajtov každej hodnosti a počte zamestnancov v každom oddelení.

Namiesto jednoduchej číselnej tabuľky mu ale prišiel veľký dokument s údajmi o celom zbore.

"Rozsah tohto omylu je enormný, ide pravdepodobne o najväčší únik dát v 22-ročnej histórii organizácie. A následky toho idú len ťažko odhadnúť. Ak by ten súbor býval obsahoval aj adresy, bolo by to katastrofálne, keďže by ľahko naviedol teroristov ku konkrétnym policajtom," komentoval incident analytik BBC pre severoírske vnútorné záležitosti Julian O 'Neil.