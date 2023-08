Texasanka utrpela vážne zranenia, keď na ňu jastrab zhodil hada

Zatiaľ čo sa had žene obtočil okolo ruky a útočil jej na tvár, vták sa ho pokúšal odniesť a tiež ju zranil.

BRATISLAVA. Istá Texasanka sa stala súčasne obeťou útoku jastraba i hada, keď na ňu vták, ktorý sa živí hadmi, omylom jedného zhodil. O bizarnom incidente informuje spravodajský portál BBC.

Šesťdesiatštyriročná Peggy Jones 25. júla v meste Silsbee v Texase, neďaleko hraníc s Louisianou, kosila trávnik, keď na ňu okololetiaci jastrab pustil hada a potom sa pokúsil získať svoju potravu naspäť.

Zatiaľ čo sa jej had obtočil okolo ruky a útočil jej na tvár, vták sa ho pokúšal odniesť, no pritom zaboril žene pazúry hlboko do ruky. Jastrabovi sa nakoniec podarilo hada odniesť a napadnutú ženu mohol manžel odviezť do nemocnice.

„Mala som bodné rany, rezné rany, odreniny, škrabance a vážne pomliaždeniny,“ vymenovala Jones v rozhovore pre CBS a dodala, že had jej pri útoku na tvár poškodil okuliare. Útok bol podľa nej traumatizujúci a myslela si, že zomrie. Odvtedy, čo sa to stalo, má tiež podľa vlastných slov problémy so spánkom.