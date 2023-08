Poľské parlamentné voľby sa budú konať v polovici októbra

Volebná kampaň prebieha neformálne už niekoľko mesiacov.

VARŠAVA. Poľský prezident Andrzej Duda v utorok vyhlásil termín parlamentných volieb na 15. októbra tohto roku. Volebná kampaň sa oficiálne začne až po zverejnení prezidentovho rozhodnutia v Zbierke zákonov Poľskej republiky, najneskôr však na piaty deň odo dňa vyhlásenia volieb.

Poliaci tak budú v nedeľu 15. októbra 2023 voliť svojich zástupcov do hornej i dolnej snemovne parlamentu, teda Senátu a Sejmu. Celkovo si zvolia sto senátorov a 460 poslancov na štvorročné funkčné obdobie.

Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá sa často dostáva do konfliktu s Európskou úniou v otázkach právneho štátu v Poľsku, sa bude usilovať o tretie funkčné obdobie v rade.

Podľa minulotýždňového prieskumu verejnej mienky agentúry IBRiS by strana PiS mohla vo voľbách získať 33,4 percenta hlasov a zabezpečiť si tak najviac kresiel v parlamente.

Podľa AFP by však sama nevytvorila vládnu väčšinu. Jej koaličným partnerom by sa tak mohla stať aliancia radikálne pravicových strán Konfederácia sloboda a nezávislosť, ktorá by podľa prieskumu získala 12,7 percenta hlasov.

Hlavným vyzývateľom PiS v nadchádzajúcich voľbách bude najväčšia opozičná strana – liberálno-konzervatívna Občianska platforma na čele s bývalým predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. Podľa prieskumu by ju volilo 26,2 percenta občanov.

Hoci oficiálne volebná kampaň začne až počas nasledujúcich dní, podľa AP prebieha neformálne už niekoľko mesiacov a je poznačená vojnou Ruska proti Ukrajine. Zároveň sa oficiálna kampaň začne v čase, keď v Poľsku narastajú obavy z prítomnosti žoldnierov Wagnerovej skupiny v susednom Bielorusku a zároveň sa zvyšuje napätie s Ukrajinou v súvislosti s dovozom obilia a tiež dejinnými spormi.