Týždeň na Ukrajine: More už pre vás nie je bezpečné, odkazuje Kyjev Moskve

Prehľad diania na Ukrajine.

Vojenské lode v Čiernom mori ani Krymský most nie sú v bezpečí. (Zdroj: TASR/AP)

KYJEV, BRATISLAVA. Kým posun na frontovej línii na východe Ukrajiny je pomalý, Ukrajine sa v uplynulých dňoch darilo vytvoriť chaos v Čiernom mori. Tri hlavné mosty vedúce na anektovaný Krymský polostrov sú poškodené a Rusi sa musia spoliehať na dodávky s veľkými obchádzkami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Víkendové dianie zase ukázalo, že v bezpečí nie je ani kľúčový ruský prístav v Novorossijsku. Drony pri prístave vyradili z prevádzky jednu z výsadkových lodí, ktoré prevelila Moskva z Baltského mora na juh. O necelé dva dni zasiahli aj ropný tanker.

Strategické úspechy na juhu však spravidla nasleduje pomsta vo forme masívneho bombardovania ukrajinského územia. Ruská invázia na Ukrajinu trvá už 531 dní, pozrite si kľúčové dianie z posledného týždňa.

Krym odrezávajú od zásobovania

Ukrajine sa úspešne darí skomplikovať Rusom zásobovanie anektovaného Krymského polostrova. Nedávny útok poškodil Krymský most z mesta Kerč na ruskú pevninu. Ukrajinské sily zasiahli v nedeľu aj dva kľúčové mosty spájajúce okupovanú Chersonskú oblasť a Krym. Strely zrejme vážnejšie poškodili most vedúci z mesta Heničesk na Arabatskú kosu, úzky poloostrov, ktorý býval kedysi obľúbenou turistickou destináciou, no dnes slúži aj na zásobovanie.