Ukrajina vraví, že zmarila ďalší pokus o atentát na Zelenského. Čo by sa stalo, ak by bol úspešný?

Zelenskyj odmieta Ukrajinu opustiť.

KYJEV, BRATISLAVA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je už takmer rok a pol hlavným nepriateľom Kremľa. Myšlienkami na to, že sa ho pokúšajú zabiť, sa však podľa vlastných slov nezaoberá.

„Ak by som na to stále myslel, len by som sa uzavrel presne ako Putin, ktorý vôbec neopúšťa svoj bunker,“ povedal Zelenskyj minulý mesiac pre americkú televíziu CNN. „Samozrejme, moji bodyguardi by mali rozmýšľať, ako tomu predísť, je to ich úloha. Ja nad tým však nepremýšľam.“

Riziko atentátu na Zelenského je v súčasnosti síce menšie ako v prvých týždňoch vojny, keď ruskí vojaci napredovali ku Kyjevu, ukrajinskí predstavitelia ho však stále berú veľmi vážne. Čo by sa stalo, keby sa taký pokus podari? Kto by prezidenta v takom prípade nahradil?

V článku sa dočítate aj: koľko pokusov o atentát na Zelenského už zmarili,

kto podľa zákona môže nahradiť prezidenta,

prečo aj pri hrozbe atentátu odmieta Zelenskyj opustiť Ukrajinu.

Viac ako tucet pokusov

Krátko po začiatku vlaňajšej invázie prezidentov poradca Mychajlo Podoľak informoval, že ukrajinským bezpečnostným zložkám sa podarilo zmariť viacero pokusov o atentát na prezidenta.

„Zahraničné zdroje hovoria o dvoch alebo troch pokusoch. Som však presvedčený, že pokusov bolo viac ako tucet,“ povedal vlani v marci pre web Ukrajinska pravda.