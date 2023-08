Irán útočí na lode, niekoľko ich aj zhabal. Američania pripravujú ráznu reakciu

Hormuzský prieliv je dôležitou námornou cestou.

Americká armáda plánuje poslať ozbrojených príslušníkov námorníctva na paluby komerčných lodí súkromných spoločností, ktoré o to prejavia záujem.

Opatrenie prichádza ako odpoveď na sériu Iránom zhabaných plavidiel, uviedli vo štvrtok predstavitelia. Ide o pozoruhodnú eskaláciu, ktorá by mohla Washington a Teherán dostať do priamej konfrontácie.

Rozhodnutie ešte nebolo definitívne schválené, ale má podporu vysokých predstaviteľov Bidenovej administratívy a do praxe by ho mohli zaviesť už tento mesiac, uviedol jeden z predstaviteľov, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, aby mohol hovoriť o citlivom vojenskom plánovaní.

Mariňákov z Camp Lejeune v štáte New York previezli do Bahrajnu, kde absolvovali príslušný výcvik, pričom ďalší personál by mal čoskoro doraziť na palubách amerických vojnových lodí.

„Jednotky máme na mieste,“ povedal úradník s tým, že „politické rozhodnutie bolo v podstate prijaté“.

Druhý americký predstaviteľ potvrdil, že o návrhu sa v Pentagone diskutuje, ale zdôraznil, že ešte nebol schválený. Hovorca Pentagonu, brigádny generál Patrick Ryder, vo štvrtok na otázky nedal konkrétne odpovede.

Rázne opatrenia

Hovorca Bieleho domu John Kirby nasmeroval otázky na ministerstvo obrany, pričom poznamenal, že Hormuzský prieliv, kde došlo k niektorým incidentom, je „životne dôležitou námornou cestou“.

Spojené štáty podľa neho zaznamenali hrozby z Iránu, že tento „priechodný bod“ uzavrie. Úžina spája Perzský záliv s Ománskym zálivom a otvoreným oceánom za ním. Cez túto strategickú vodnú cestu sa prepravuje najmenej 20 percent svetovej ropy.

Toto úsilie, o ktorom ako prvá informovala agentúra Associated Press, patrí k ráznym opatreniam, ktoré Bidenova administratíva pripravuje po údajnom náraste pokusov Iránu zmocniť sa komerčných tankerových lodí.

Prvý úradník uviedol 5. júl ako zlomový bod v diskusiách USA o tejto otázke. Iránske sily sa v ten deň pokúsili zmocniť dvoch civilných tankerov, pričom na jeden z nich Richmond Voyager vystrelili a zasiahli jeho trup, uviedli vtedy predstavitelia námorníctva. Iránci po príchode torpédoborca USS McFaul utiekli.

Pri ďalšom nedávnom incidente vojnové lode Spojených štátov a Veľkej Británie odpovedali 4. júna na núdzové volanie obchodnej lode prechádzajúcej Hormuzským prielivom, kde tri iránske rýchle útočné člny obťažovali civilnú loď, uviedli predstavitelia námorníctva. V tomto prípade reagovali McFaul a fregata kráľovského námorníctva HMS Lancaster, pričom Lancaster vyslal vrtuľník, aby iránske lode zahnal.

V máji iránske islamské revolučné gardy zadržali ropný tanker Niovi, ktorý sa nachádzal v prielive, uviedlo námorníctvo. Civilné plavidlo vyplávalo z Dubaja a smerovalo do Spojených arabských emirátov, keď ho obkľúčil tucet rýchlych útočných plavidiel. V apríli Irán podobne zadržal ropný tanker Advantage Sweet.

Destabilizujúce aj provokatívne

Takéto obťažovanie je súčasťou niekoľko rokov starého vzorca a teraz si vyžaduje „zvýšenú reakciu“, uviedol prvý predstaviteľ.

Medzi ďalšie nedávne kroky na odstrašenie Iránu patrí nasadenie moderných stíhačiek F-35 spolu s ďalšími bojovými lietadlami a útočnými stíhačkami A-10 v oblasti Perzského zálivu. Pentagon tiež vyslal ďalší torpédoborec námorníctva, aby posilnil prítomnosť amerických vojenských plavidiel, ktoré už v regióne sú.

Iránski predstavitelia kritizovali toto nasadenie a označili ho za destabilizujúce aj provokatívne.

Mariňáci, ktorí sa pripravujú na misiu v Bahrajne, patria k 26. expedičnej jednotke - námornej jednotke, ktorá sa zvyčajne nasadzuje na palubách vojnových lodí námorníctva.

Ďalší príslušníci tejto jednotky sa nachádzajú na palubách lodí USS Bataan, USS Carter Hall a USS Mesa Verde a čoskoro by mohli doraziť na Blízky východ. Bataan a Carter Hall nedávno dorazili do zálivu Souda v Grécku na návštevu prístavu, uviedla jednotka vo štvrtok v príspevku na facebooku.

