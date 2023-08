NATO spúšťa inovačný fond, prispievať bude aj Slovensko

Inovačný fond NATO je prvým multisuverénnym fondom rizikového kapitálu na svete.

BRUSEL. Dvadsaťtri spojencov spomedzi členských krajín Severoatlantickej aliancie vrátane Slovenska sa oficiálne stalo limitovanými partnermi Inovačného fondu NATO (NIF), ktorý pripravuje svoje prvé investície už koncom tohto roka.

Iniciatíva vytvoriť NIF sa zrodila na summite NATO v júni 2021, počas ktorého lídri členských krajín Aliancie schválili agendu NATO 2030 s ambíciou udržať si technologickú konkurencieschopnosť podporou širšej spolupráce spojencov v oblasti technológií a inovácií.

Zúčastnení spojenci na limitovanom partnerstve NIF sú: Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a Turecko.

Švédsko sa chce pridať

Spojenci zároveň privítali záujem Švédska, ktoré ešte nie je členskou krajinou Aliancie, o vstup do NIF.

Účasť Švédska nadobudne účinnosť po jeho vstupe do NATO. Švédsko však už teraz prispeje k tvorbe súčasného fondu rizikového kapitálu vo výške jednej miliardy eur.

Švédsky minister obrany Pal Jonson v tejto súvislosti zdôraznil, že Švédsko ako člen NATO prispeje nielen k posilneniu Aliancie prostredníctvom svojej geostrategickej polohy a vojenských spôsobilostí, ale aj prostredníctvom dynamického bezpečnostného a obranného priemyslu, ktorý podporuje inovácie a vývoj špičkových technológií.

Zdroje na vývoj špičkových technológií

Inovačný fond NATO je prvým multisuverénnym fondom rizikového kapitálu na svete. Bude investovať do začínajúcich podnikov vyvíjajúcich špičkové technologické riešenia kritických obranných a bezpečnostných výziev.

Limitovanými partnermi NIF je zatiaľ 23 spojencov NATO na najvyšších úrovniach vlády, rizikového kapitálu, inovácií a obrany. Fond bude uskutočňovať priame investície do startupov so sídlom v ktoromkoľvek z 23 zúčastnených spojeneckých štátov, ako aj nepriame investície do fondov zameraných na takzvané deep tech.