Trump obvinil súperov, že zo súdnictva urobili zbraň

V obžalobe je bývalý prezident USA obvinený v štyroch bodoch.

WASHINGTON. Bývalý americký prezident Donald Trump uviedol, že jeho súperi urobili z "justície zbraň", a označil to za bezprecedentný prípad. Toto tvrdenie napísal len niekoľko hodín pred tým, ako má prísť do súdnej siene vo Washingtone a vypočuť si obvinenia zo sprisahania zameraného na zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020.

Trump je pravdepodobným nominantom Republikánskej strany na prezidenta vo voľbách v roku 2024. Prezidenta z Demokratickej strany Joea Bidena obvinil, že nariadil ministerstvu spravodlivosti, aby ho obvinili z "čo možno najväčšieho množstva zločinov, aké sa dajú vymyslieť", lebo potom by musel míňať čas a peniaze na vlastnú obhajobu namiesto predvolebnej kampane.

"Demokrati nechcú (vo voľbách) súperiť so mnou, inak by takto bezprecedentne nerobili z justičného systému zbraň. Ale čoskoro, v roku 2024, budeme mať karty v rukách my," uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Trumpa v utorok 2. augusta obvinili v rámci vyšetrovania jeho snáh o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020.

V obžalobe predloženej osobitným vyšetrovateľom Jackom Smithom je Trump obvinený v štyroch bodoch. Obžaloba zahŕňa obvinenie zo sprisahania s cieľom vykonať podvod voči Spojeným štátom či z bránenia úradného výkonu - zasadnutia amerického Kongresu 6. januára 2021, na ktorom mali potvrdiť víťazstvo Bidena vo voľbách. V tento deň vtrhli Trumpovi podporovatelia do budovy Kapitolu.

"Cieľom sprisahania bolo zvrátiť legitímne výsledky prezidentských volieb z roku 2020 vedomým tvrdením o volebnom podvode," uvádza sa v obžalobe.