Pápež kritizoval Európu za malý záujem o riešenie globálnych problémov

Kritizoval zaobchádzanie s migrantmi na vonkajších hraniciach kontinentu.

LISABON. Pápež František v stredu v Portugalsku kritizoval Európu, že sa nedostatočne snaží riešiť problémy sveta.

"Kam mierite, ak nenavrhujete svetu cestu k mieru, tvorivé spôsoby na zastavenie vojny na Ukrajine a mnohých konfliktov, ktoré zafarbujú svet krvou?" opýtal sa 86-ročný pápež v obedňajšom príhovore zástupcov portugalskej vlády a občianskej spoločnosti v Kultúrnom centre Belém v Lisabone.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výzvy na mier aj vyššiu starostlivosť o utečencov

Bol to jeho prvý verejný prejav počas návštevy v Portugalsku. František odsúdil neexistenciu smelého mierového plánu a vyhlásil, že do zbraní sa investuje viac než do budúcnosti detí.

Európa musí riešiť aj svoje vlastné problémy, upozornil pápež. Kritizoval zaobchádzanie s migrantmi na vonkajších hraniciach kontinentu a v oblasti Stredozemného mora, pokles pôrodnosti, aj diskusie o eutanázii.

"Celosvetové prípady bezprávia, vojny, klimatická a migračná kríza postupujú rýchlejšie, než schopnosť a často aj vôľa spoločne riešiť tieto výzvy," dodal František.

Svet potrebuje Európu ako staviteľa mostov

Pápež namiesto toho sníva o "Európe v srdci Západu", ktorá využíva svoju vynachádzavosť na hasenie vojny už v jej zárodku a na zapaľovanie svetiel nádeje.

Kontinent by mohol byť hnacou silou "celosvetového otvárania sa". Svet podľa neho potrebuje Európu - "tú pravú, rýdzu Európu" - ako staviteľa mostov a mierotvorcu.

Hlava katolíckej cirkvi bude v Portugalsku päť dní na podujatí Svetové dni mládeže (SDM) 2023, kde sa stretávajú mladí katolíci.

Františka v stredu po príchode do Lisabonu privítal vo svojom sídle v paláci Belém portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa.

V odkaze v Portugalskej knihe cti František uviedol: "Ako pútnik nádeje v Portugalsku sa modlím a dúfam, že táto krajina s mladým srdcom bude aj ďalej siahať k obzorom bratstva."