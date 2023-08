Porno, marihuana aj posledná vôľa: V pohovkách ľudia ukrývajú aj prekvapivé veci

Stratený ovládač tam bude pravdepodobne tiež.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Aretha Franklin schovávala pod vankúšmi svojej pohovky vlastnoručne napísaný závet týkajúci sa jej majetku, ktorého hodnota sa pôvodne odhadovala až na 80 miliónov dolárov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Majme však trochu úcty ku kráľovnej soulu. Pre príslušníkov jej generácie totiž nebolo nezvyčajné schovávať dôležité dokumenty alebo hotovosť pod matrac či do nádoby na sušienky.

„Myslím, že to súviselo so spôsobom, akým Aretha pristupovala k peniazom. Trvala na tom, aby jej platili v hotovosti, a tieto peniaze si dávala do kabelky a brala ich so sebou na pódium,“ hovorí Angela Neal-Barnett, klinická psychologička, profesorka na Kentskej štátnej univerzite.

„Pochádza to z čias, keď bola so svojím otcom na koncertoch a videla, ako sa zaobchádza s černošskými hudobníkmi,“ dodáva Nealová-Barnettová. „Úkryt závetu pod pohovkou jej mohol dodávať pocit, že má svoje peniaze pod kontrolou.“

„Možno sa bála, že skončí bez peňazí,“ hovorí Nealová-Barnettová. „Právnici jej povedali, že potrebuje závet, ale ona to urobila po svojom.“ Peniaze sa často objavujú vo vankúšoch pohovky alebo pod nimi - možno zámerne a možno preto, že vypadli z kabelky či z vrecka nohavíc.

V článku sa dočítate: o skrytej poslednej vôli Arethy Franklinovej,

o rôznych predmetoch nájdených v gaučoch,

o tom, prečo ľudia schovávajú majetok na rôznych miestach.

Mŕtva mačka v mrazničke

Istá žena z Kalifornie našla 36-tisíc dolárov v pohovke, ktorú získala zadarmo na Craigsliste. Je známe, že vysokoškolskí študenti s nedostatkom peňazí na konci mesiaca prehľadávajú svoje gauče a hľadajú v nich drobné, hovorí Nealová-Barnettová. Objavuje sa tam aj veľa iných vecí.

„Pohovky sú zásobárňou mnohých našich príbehov,“ hovorí Mark Rubin, ktorý vlastní niekoľko franšíz 1-800-GOT-JUNK. Rubin tvrdí, že v pohovkách našiel široký sortiment vecí vrátane pornografie, sexuálnych hračiek, alkoholu, marihuany aj listov. Bežné predmety vrátane kľúčov, šperkov, hračiek, fotografií, pier a lístkov tam zvyčajne skončia náhodou, hovorí Rubin. „Ľudia driemu na pohovke a tieto drobnosti sa strácajú,“ hovorí.

Sťahovacie a upratovacie služby uvádzajú, že popri zatúlaných krekroch a minciach našli pri odstraňovaní vankúšov z pohovky aj visiace diamantové náušnice, darčekové karty, nevyplatené šeky a dokonca aj stejkové nože.

Chýba diaľkové ovládanie? Pravdepodobne je zakliesnené v štrbine na gauči. V niektorých častiach Spojených štátov tam lovci odpadu nachádzajú aj ručné zbrane. Rubin hovorí, že pri práci vo Washingtone sa raz našla skrýša zložitých plánov, ktoré boli schované pod vankúšom. „Nebolo na nich napísané prísne tajné, ale čo ja o tom môžem vedieť?“

Libby Kinkead, spolumajiteľka spoločnosti Potomac Concierge, ktorá sa zaoberá sťahovaním, hovorí: „Nikdy neviete, kam si ľudia schovajú veci do úschovy.“ Jej firma raz našla v mrazničke mŕtvu mačku. Niekto ju tam schoval na neskoršiu likvidáciu.

Ale späť k pohovkám. „Ak ste niečo stratili, gauč by mal byť jedným z prvých miest, ktoré prehľadáte,“ hovorí Melissa Homer, hlavná odborníčka na čistenie v spoločnosti Microfiber Wholesale.

Hovorí, že jej zamestnanci sledovali videá, ktoré ukazovali rôzne techniky, ako vysávať sedačky, a inštruovala ich, aby všetky poklady, ktoré tam nájdu, nechali na stolíku s poznámkou. Hlavným nepriateľom bolo lego, ktoré často uviazlo vo vysávači.

„Pamätám si, že naši upratovači mali istý čas zábavku, keď v našej súkromnej skupine na facebooku uverejňovali všetky malé lego postavičky, ktoré zachránili pred uviaznutím v hadiciach po vysávaní pohoviek,“ hovorí. „Po ich záchrane zverejňovali ich fotografie so smutnými alebo šťastnými tvárami.“

Jed na potkany

Okrem iného môžu hromadiace sa omrvinky na pohovke viesť aj k neželaným návštevníkom. Homerová hovorí, že jedna upratovačka našla pod niektorými vankúšmi skrýšu žaluďov a jedu na potkany.

„Zákazník bojoval so škodcami v dome a namiesto toho, aby myši jed zjedli, schovali si ho na rôznych teplých a útulných miestach v dome,“ hovorí Homerová.

Franklinovej posledná vôľa pripomenula Homerovej jej vlastnú rodinu. „Moja mama až do minulého roka uchovávala svoj závet a ďalšie dôležité dokumenty v plechovke na sušienky,“ hovorí. „V generácii Arethy Franklinovej mamy a otcovia uchovávali dôležité veci zastrčené v obálkach, v zásuvkách alebo v nádobách na sušienky.“

Nealová-Barnettová dodáva, že tento zvyk poukazuje na väčšiu neistotu ľudí.

„Myslím si, že ľudia, ktorí si pamätajú Veľkú hospodársku krízu, nedôverujú veciam, ako sú napríklad banky,“ hovorí. „Máme ľudí, ktorí stále schovávajú svoje peniaze v matraci alebo na iných miestach. Prístup ľudí k peniazom sa často prenáša z generácie na generáciu.“