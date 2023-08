Svojej prehre neveril, chcel však zostať pri moci. Ďalšia Trumpova obžaloba je doteraz najvážnejšia

Exprezident sa bráni rovnako ako doteraz.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Bývalého prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa opäť obvinili. Zo všetkých prípadov, ktorým čelí, je tento najzávažnejší.

Týka sa totiž jeho tvrdení o tom, že voľby, ktoré v roku 2020 prehral, boli zmanipulované, a jeho pokusu zvrátiť výsledok vo vlastný prospech. To nakoniec viedlo k tomu, že jeho stúpenci 6. januára 2021 vtrhli do budovy Kongresu. Udalosť je známa ako útok na Kapitol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Za posledné mesiace ide o tretie obvinenie Trumpa, ktorý má ambície opäť sa dostať do Bieleho domu. Prvýkrát ho však obvinili z činov, ktoré vykonal v čase, keď zastával prezidentský úrad.

Najnovšie obvinenie je zvláštne aj v tom, píše denník New York Times, že sa dotýka jadra problému, ktorý môže ohroziť americkú demokraciu: „Môže úradujúci prezident šíriť lži o voľbách a snažiť sa využiť právomoc vlády na zvrátenie vôle voličov bez následkov?“

V článku sa dočítate aj: z čoho viní žalobca Trumpa a aký trest mu za to hrozí,

v akých iných prípadoch už čelí obžalobe

a čo na to Trumpovi podporovatelia.

Útok poháňaný klamstvami

Obžalobu proti Trumpovi v utorok večer potvrdila veľká porota zložená z 23 ľudí. Porotcovia odobrili 45-stranovú obžalobu, ktorú zostavil tím na čele s osobitným vyšetrovateľom Jackom Smithom.

Exprezident by sa mal podľa informácií denníka New York Times pred súdom vo Washingtone objaviť vo štvrtok popoludní miestneho času, formálne by sa tam mal oboznámiť s bodmi obžaloby. Súd ho tiež vyzve, aby povedal, či sa cíti vinný alebo nevinný.

Smith sa v obžalobe nesústredí len na jeden konkrétny prípad, napríklad na útok na Kapitol. V budove Kongresu 6. januára 2021 zasadali jeho členovia, aby oficiálne potvrdili víťazstvo súčasného prezidenta Joea Bidena, keď vtom dnu vtrhli Trumpovi podporovatelia. Žalobca opisuje Trumpovo správanie počas dvoch mesiacov od volieb do dňa, keď oficiálne opustil Biely dom.