Čína bude obmedzovať deťom a tínedžerom prístup k internetu

Čínsky úrad pre kybernetickú bezpečnosť tak chce bojovať proti závislosti od internetu.

PEKING. Čínsky úrad pre kybernetickú bezpečnosť (CAC) zverejnil nové pravidlá. Tie budú obmedzovať prístup na internet a používanie mobilných telefónov pre deti a mladých ľudí. Chce tak bojovať proti závislosti od internetu.

Podľa nových pravidiel, ktoré vstúpia do platnosti na začiatku septembra, nebudú mať obyvatelia Číny mladší ako 18 rokov prístup k internetu od 22.00 h do 06.00 h. Zavedie sa aj systém kontrolovania času, ktorý mladí strávia na svojich smartfónoch. Deti mladšie ako osem rokov budú môcť mobilný telefón využívať najviac 40 minút denne, pre mladých vo veku 16-17 rokov to budú dve hodiny.

CAC však dodal, že ak budú rodičia chcieť, budú môcť tieto pravidlá pre svoje deti uvoľniť.

Nové opatrenia podľa CAC "podporia pozitívnu rolu internetu, vytvoria prijateľné online prostredie, budú predchádzať vytvoreniu závislosti maloletých od internetu a zároveň ich povzbudia vo vytváraní si dobrých návykov". Okrem toho posilnia ochranu detí v online prostredí, "obohatia obsah primeraný veku a znížia vplyv nevhodných informácií".

Agentúra AFP pripomína, že Peking sa v uplynulých rokoch snaží o výraznú reguláciu vnútroštátneho technologického sektora, najmä z dôvodu rizík, ktoré môže digitálny svet predstavovať pre deti a mladých ľudí. Čína v roku 2021 obmedzila čas na hranie online hier pre deti a zastavila schvaľovania nových hier na deväť mesiacov.