Poľsko tvrdí, že bieloruské vrtuľníky narušili jeho vzdušný priestor. Minsk to popiera

Poľsko posilní počty vojakov na hranici s Bieloruskom.

VARŠAVA. Dva bieloruské vrtuľníky v utorok narušili poľský vzdušný priestor, uviedla poľská diplomacia podľa agentúry PAP. Minsk obvinenia poprel.

Poľské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že incident prispieva k napätiu na hranici, a predvolalo v tejto súvislosti bieloruského chargé d'affaires.

"Poľská strana zdôraznila, že incident vníma ako ďalšie eskalovanie napätia na poľsko-bieloruskej hranici," citovala agentúra PAP z vyhlásenia poľského ministerstva. Varšava podľa vyhlásenia žiada bieloruskú stranu, aby incident bezodkladne vysvetlila.

Poľsko posilní počty vojakov na hranici

Varšava o utorňajších udalostiach informovala aj Severoatlantickú alianciu (NATO), vyplýva podľa Reuters z vyhlásenia poľského ministerstva. Poľsko sa okrem toho chystá posilniť počty vojakov na poľsko-bieloruskej hranici.

Bieloruská diplomacia reagovala vyjadrením na komunikačnej platforme Telegram.

"Obvinenie o narušení poľskej hranice vrtuľníkmi Mi-24 a Mi-8 bieloruského letectva a vojsk protivzdušnej a protiraketovej obrany je vykonštruované poľským armádnym a politickým vedením za účelom ďalšieho ospravedlnenia zvyšovania síl a prostriedkov pri bieloruskej hranici," oznámilo ministerstvo.

Napätie medzi Poľskom a Bieloruskom

Napätie medzi Poľskom a Bieloruskom v posledných týždňoch zvýšil presun ruských žoldnierov zo súkromnej Wagnerovej skupiny do Bieloruska.

Poľský minister vnútra Mariusz Kamiński minulý týždeň uviedol, že ak by na hraniciach došlo k incidentom so žoldniermi, mohli by Poľsko, Litva a Lotyšsko spoločne rozhodnúť o uzavretí hranice s Bieloruskom.

Bieloruský líder Alexander Lukašenko minulý týždeň pri stretnutí s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom podľa agentúry RIA Novosti vyhlásil, že wagnerovci "chcú na výlet do Varšavy a Rzeszówa". V utorok však svoje slová podľa agentúry Belta označil za vtip.