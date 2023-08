Na austrálsku pláž vyplavený objekt pochádza z indickej rakety

Má ísť o úlomok z tretieho stupňa indickej nosnej rakety PSLV.

SYDNEY. Neznámy objekt, ktorý pred dvoma týždňami vyplavilo na pláž v západnej časti Austrálie, zrejme pochádza z indickej vesmírnej rakety. Na základe vykonaných analýz to v pondelok uviedli austrálske úrady.

Austrálska kozmická agentúra dospela k záveru, že vyplavený predmet bol "s najväčšou pravdepodobnosťou" úlomkom z tretieho stupňa indickej nosnej rakety PSLV, ktorá slúži na vynášanie ľahkých a stredne ťažkých družíc. Na definitívnom potvrdení tejto skutočnosti spoločne pracujú orgány oboch krajín.

Valcovitý objekt s výškou približne dva metre, pokrytý morskými kôrovcami, bol nájdený v polovici júla v odľahlom pobrežnom regióne štátu Západná Austrália, približne 250 kilometrov severne od mesta Perth.

Na internete sa v tejto súvislosti objavili dokonca aj špekulácie, že by nájdený objekt mohol mať spojitosť so zmiznutím lietadla (let MH370) Malaysia Airlines z roku 2014, na ktorého palube bolo 239 ľudí.

AFP pripomína, že toto nie je prvý prípad, keď sa v Austrálii objavili tzv. vesmírny odpad. V auguste 2022 v štáte Nový Južný Wales našiel pastier oviec ohorený kus z kozmickej lode spoločnosti SpaceX, ktorú založil miliardár Elon Musk.